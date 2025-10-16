Відео
Україна
Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція
Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

16 жовтня 2025 р. 21:45

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін провели двогодинну телефонну розмову. У Білому домі її назвали продуктивною.

Про це та не тільки розповідає Дональд Трамп у прямому ефірі, який можна подивитися на Новини.LIVE.

Переговори Путіна та Трампа

Трамп виступає із важливою заявою просто з Овального кабінету після своєї телефонної розмови з Володимиром Путіним.

Однією з тем переговорів була війна в Україні.

Нагадаємо, поки Дональд Трамп вів розмову з Володимиром Путіним, президент України Володимир Зеленський уже вирушав до Вашингтона, де на нього чекає серія важливих зустрічей і переговорів.

Також ми писали, що Дональд Трамп заявив про намір заснувати так званий "Фонд перемоги" для підтримки України. За його словами, джерелом фінансування мають стати додаткові мита, запроваджені на імпорт товарів із Китаю.

22:12 Путін "благав" Трампа не передавати Україні ракети Tomahawk

21:48 У Львові ввели аварійні відключення — коли не буде світла завтра

21:45 Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

21:17 Що думають у США про удари по НПЗ Росії — Буданов відповів

21:06 Асоціація прифронтових міст — 56 громад Харківщини об'єдналися

20:48 У Білому домі зробили заяву щодо зустрічі Путіна і Зеленського

20:46 Графіки відключень — коли не буде світла в Одесі завтра

20:19 Говорили понад дві години — про що Трамп домовився з Путіним

20:15 Зеленський прямує до Вашингтона — які зустрічі проведе

20:12 Нові правила оренди в ЄС — що зміниться на ринку

22:12 Путін "благав" Трампа не передавати Україні ракети Tomahawk

21:48 У Львові ввели аварійні відключення — коли не буде світла завтра

21:17 Що думають у США про удари по НПЗ Росії — Буданов відповів

21:06 Асоціація прифронтових міст — 56 громад Харківщини об'єдналися

20:48 У Білому домі зробили заяву щодо зустрічі Путіна і Зеленського

20:46 Графіки відключень — коли не буде світла в Одесі завтра

20:19 Говорили понад дві години — про що Трамп домовився з Путіним

20:15 Зеленський прямує до Вашингтона — які зустрічі проведе

20:12 Нові правила оренди в ЄС — що зміниться на ринку

20:12 Перший у світі плазмовий двигун — як це змінить авіацію

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

