Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін провели двогодинну телефонну розмову. У Білому домі її назвали продуктивною.

Переговори Путіна та Трампа

Трамп виступає із важливою заявою просто з Овального кабінету після своєї телефонної розмови з Володимиром Путіним.

Однією з тем переговорів була війна в Україні.

Нагадаємо, поки Дональд Трамп вів розмову з Володимиром Путіним, президент України Володимир Зеленський уже вирушав до Вашингтона, де на нього чекає серія важливих зустрічей і переговорів.

Також ми писали, що Дональд Трамп заявив про намір заснувати так званий "Фонд перемоги" для підтримки України. За його словами, джерелом фінансування мають стати додаткові мита, запроваджені на імпорт товарів із Китаю.