Трамп делает срочные заявления по Украине в самолете — трансляция

Президент США Дональд Трамп отправляется в Бедминстер, штат Нью-Джерси, где он примет участие в ужине MAGA )Make America Great Again). Мероприятие состоится в гольф-клубе Trump National Golf Club Bedminster.

Трансляцию заявлений Трампа у самолета можно посмотреть по ссылке.

Заявления Трампа

Трамп перед вылетом в Нью-Джерси делает ряд заявлений, касающихся ситуации в США, событий на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

Отметим, что "Make America Great Again" (в переводе — "Сделаем Америку снова великой") — это известный политический лозунг, который активно использовал Дональд Трамп во время предвыборных кампаний 2016 и 2024 годов. Он стал символом его движения и политики, призывающей к укреплению экономики, усилению обороноспособности и возвращению к консервативным, традиционным ценностям.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует принять решение о возможной военной операции против Ирана. Это произойдет в ближайшие две недели.

Также мы писали, что на следующей неделе в Гааге состоится саммит НАТО, адаптированный к личным предпочтениям президента США Дональда Трампа - он продлится только одну сессию продолжительностью два с половиной часа.