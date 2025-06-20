Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп делает срочные заявления по Украине в самолете — трансляция arrow
Трамп делает срочные заявления по Украине в самолете — трансляция

Трамп делает срочные заявления по Украине в самолете — трансляция

20 июня 2025 г. 21:38

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Трамп делает срочные заявления по Украине в самолете — трансляция

Text

В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

Text

Поражены ядерные объекты Ирана — эфир День.LIVE

Text

Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

19 июня 2025
Text

Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Text

Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2025
Text

Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Text

Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

Text

21:38 Трамп делает срочные заявления по Украине в самолете — трансляция

Text

17:50 В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Поражены ядерные объекты Ирана — эфир День.LIVE

Text

08:00 Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

19 июня 2025
Text

17:50 Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп отправляется в Бедминстер, штат Нью-Джерси, где он примет участие в ужине MAGA )Make America Great Again). Мероприятие состоится в гольф-клубе Trump National Golf Club Bedminster.

Трансляцию заявлений Трампа у самолета можно посмотреть по ссылке.

Заявления Трампа

Трамп перед вылетом в Нью-Джерси делает ряд заявлений, касающихся ситуации в США, событий на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

Отметим, что "Make America Great Again" (в переводе — "Сделаем Америку снова великой") — это известный политический лозунг, который активно использовал Дональд Трамп во время предвыборных кампаний 2016 и 2024 годов. Он стал символом его движения и политики, призывающей к укреплению экономики, усилению обороноспособности и возвращению к консервативным, традиционным ценностям.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует принять решение о возможной военной операции против Ирана. Это произойдет в ближайшие две недели.

Также мы писали, что на следующей неделе в Гааге состоится саммит НАТО, адаптированный к личным предпочтениям президента США Дональда Трампа - он продлится только одну сессию продолжительностью два с половиной часа.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:33 Языковые споры в Одессе — как город может их избежать

22:30 В Гостуризме раскрыли, где планируют отдыхать украинцы летом

22:05 Путин раскрыл планы по наступлению на Сумы

Text

21:38 Трамп делает срочные заявления по Украине в самолете — трансляция

21:25 Зеленский в обращении анонсировал усиление защиты Сумщины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:21 В МИД отреагировали на заявления Путина об Украине и войне

21:00 4 лучших мини-сериала Netflix по версии Rotten Tomatoes

20:50 Цены на хлеб растут — что происходит в пекарнях Львова

20:47 Будут дожди, шквалы и похолодание — прогноз погоды на выходные

20:25 Обама заявил, что США очень близки к потере демократии — видео

22:33 Языковые споры в Одессе — как город может их избежать

22:30 В Гостуризме раскрыли, где планируют отдыхать украинцы летом

22:05 Путин раскрыл планы по наступлению на Сумы

21:25 Зеленский в обращении анонсировал усиление защиты Сумщины

21:21 В МИД отреагировали на заявления Путина об Украине и войне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:00 4 лучших мини-сериала Netflix по версии Rotten Tomatoes

20:50 Цены на хлеб растут — что происходит в пекарнях Львова

20:47 Будут дожди, шквалы и похолодание — прогноз погоды на выходные

20:25 Обама заявил, что США очень близки к потере демократии — видео

20:08 Субсидии на аренду для ВПЛ — почему программа не работает

22:33 Языковые споры в Одессе — как город может их избежать

19 июня

06:33 Перспектива украинских садов — будет ли Украина с фруктами

18 июня

18:33 Овощи, яйца, фрукты — актуальные цены в одесских магазинах

17 июня

22:33 Черное море — козырь Украины в борьбе за безопасность

06:33 Что следует изменить в Одессе уже сегодня — мнение людей

16 июня

19:47 Выборы в Молдове, влияние со стороны России — чего ожидать осенью

13 июня

22:33 Что скрывается за переговорами с Россией — какие планы у врага

12 июня

18:33 Черешня, клубника и абрикосы — как изменились цены на Привозе

06:33 Украинские фрукты — какая будет на них цена в этом году

10 июня

22:33 Ситуация с фруктами в Украине — насколько пострадали сады

Text

21:38 Трамп делает срочные заявления по Украине в самолете — трансляция

Text

17:50 В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Поражены ядерные объекты Ирана — эфир День.LIVE

Text

08:00 Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

19 июня
Text

17:50 Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

20 июня 2025 г. 17:50
Поражены ядерные объекты Ирана — эфир День.LIVE

Поражены ядерные объекты Ирана — эфир День.LIVE

20 июня 2025 г. 13:03
Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

20 июня 2025 г. 8:00
Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

19 июня 2025 г. 17:50
Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

19 июня 2025 г. 13:14
Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

19 июня 2025 г. 8:00
Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

18 июня 2025 г. 19:17
Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

18 июня 2025 г. 18:12

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации