Трамп робить термінові заяви щодо України у літаку — трансляція

Президент США Дональд Трамп вирушає в Бедмінстер, штат Нью-Джерсі, де він візьме участь у вечері MAGA )Make America Great Again). Захід відбудеться у гольф-клубі Trump National Golf Club Bedminster.

Трансляцію заяв Трампа біля літака можна подивитися за посиланням.

Заяви Трампа

Трамп перед вильотом до Нью-Джерсі робить низку заяв, що стосуються ситуації у США, подій на Близькому сході та навколо України.

Зазначимо, що "Make America Great Again" (у перекладі — "Зробимо Америку знову великою") — це відоме політичне гасло, яке активно використовував Дональд Трамп під час передвиборчих кампаній 2016 та 2024 років. Воно стало символом його руху й політики, що закликає до зміцнення економіки, посилення обороноздатності та повернення до консервативних, традиційних цінностей.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп планує ухвалити рішення щодо можливої військової операції проти Ірану. Це станеться у найближчі два тижні.

Також ми писали, що наступного тижня у Гаазі відбудеться саміт НАТО, адаптований до особистих вподобань президента США Дональда Трампа — він триватиме лише одну сесію тривалістю дві з половиною години.