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Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

24 марта 2025 г. 20:49

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08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

24 марта 2025
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20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

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19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

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17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

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08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
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17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

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16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

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08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

24 марта 2025
Text

20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

Text

19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

Text

17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
Text

17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

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16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

В понедельник, 24 марта, президент США Дональд Трамп провел заседание Кабинета министров в Белом доме, во время которого рассмотрели ключевые вопросы внутренней и внешней политики. После этого американский лидер вышел пообщаться с журналистами.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Трамп делает заявления об Украине

Трамп провел заседание Кабинета министров в Белом доме, где обсуждались ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

Встреча стала частью его усилий по координации работы администрации и выработке новых решений по актуальным проблемам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о редкоземельных ископаемых с Украиной заключено.

Также мы писали, что Соединенные Штаты будут просить Кремль вернуть украинских детей, которых силой вывезли с временно оккупированных территорий.

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12:30 Правоохранитель на Одесчине зарабатывал на уклонистах

12:27 Метеозависимые почувствуют все на себе — прогноз магнитных бурь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:25 Ракетный удар по Сумам — в городе более 100 пострадавших

12:20 Отказ от присяги — какие санкции будут применены

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20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

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19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

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17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
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17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

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16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция