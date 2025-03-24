Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

В понедельник, 24 марта, президент США Дональд Трамп провел заседание Кабинета министров в Белом доме, во время которого рассмотрели ключевые вопросы внутренней и внешней политики. После этого американский лидер вышел пообщаться с журналистами.

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Трамп делает заявления об Украине

Трамп провел заседание Кабинета министров в Белом доме, где обсуждались ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

Встреча стала частью его усилий по координации работы администрации и выработке новых решений по актуальным проблемам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о редкоземельных ископаемых с Украиной заключено.

Также мы писали, что Соединенные Штаты будут просить Кремль вернуть украинских детей, которых силой вывезли с временно оккупированных территорий.