Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

В понедельник, 24 марта, президент США Дональд Трамп провел заседание Кабинета министров в Белом доме, во время которого рассмотрели ключевые вопросы внутренней и внешней политики. После этого американский лидер вышел пообщаться с журналистами.
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Трамп делает заявления об Украине
Трамп провел заседание Кабинета министров в Белом доме, где обсуждались ключевые вопросы внутренней и внешней политики.
Встреча стала частью его усилий по координации работы администрации и выработке новых решений по актуальным проблемам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о редкоземельных ископаемых с Украиной заключено.
Также мы писали, что Соединенные Штаты будут просить Кремль вернуть украинских детей, которых силой вывезли с временно оккупированных территорий.