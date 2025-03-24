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Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

24 березня 2025 р. 20:49

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20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

Text

17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
Text

17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

Text

16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

У понеділок, 24 березня, президент США Дональд Трамп провів засідання Кабінету міністрів у Білому домі, під час якого розглянули ключові питання внутрішньої та зовнішньої політики. Після цього американський лідер вийшов поспілкуватися з журналістами.

Подивитися трансляцію можна за посиланням.

Трамп робить заяви про Україну

Трамп провів засідання Кабінету міністрів у Білому домі, де обговорювалися ключові питання внутрішньої та зовнішньої політики.

Зустріч стала частиною його зусиль щодо координації роботи адміністрації та вироблення нових рішень щодо актуальних проблем.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода про рідкісноземельні копалини з Україною укладена.

Також ми писали, що Сполучені Штати проситимуть Кремль повернути українських дітей, яких силоміць вивезли з тимчасово окупованих територій. 

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20:56 СЗЧ до чи після присяги — різниця у покаранні

20:52 Стало відомо, коли Куртуа повернеться на поле

20:51 Графіки відключень — чи буде в одеситів завтра світло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:49 Теракти в Україні — СБУ терміново звернулася до батьків

20:43 Як війна змінила ставлення до віку на ринку праці

20:08 Оренда без ризиків — як здати будинок і не пожалкувати

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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