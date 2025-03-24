Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

У понеділок, 24 березня, президент США Дональд Трамп провів засідання Кабінету міністрів у Білому домі, під час якого розглянули ключові питання внутрішньої та зовнішньої політики. Після цього американський лідер вийшов поспілкуватися з журналістами.

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Трамп робить заяви про Україну

Трамп провів засідання Кабінету міністрів у Білому домі, де обговорювалися ключові питання внутрішньої та зовнішньої політики.

Зустріч стала частиною його зусиль щодо координації роботи адміністрації та вироблення нових рішень щодо актуальних проблем.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода про рідкісноземельні копалини з Україною укладена.

Також ми писали, що Сполучені Штати проситимуть Кремль повернути українських дітей, яких силоміць вивезли з тимчасово окупованих територій.