Трамп делает экстренные заявления по войне в Украине — трансляция

В понедельник, 28 апреля, в Белом доме президент Дональд Трамп встречается с командой "Филадельфия Иглз", которая стала чемпионом Супербоула 2025 года. Американский лидер сделает несколько заявлений.

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Выступление Трампа

Во время торжественного приема американский лидер выступает с речью. Также его речь будет касаться нескольких важных политических вопросов.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ. Он обвинил их в искажении информации.

Также мы писали, что американский лидер выступает за установление постоянного прекращения огня в войне России против Украины, а не временного перемирия.