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Трамп делает экстренные заявления по войне в Украине — трансляция

Трамп делает экстренные заявления по войне в Украине — трансляция

28 апреля 2025 г. 23:30

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Трамп делает экстренные заявления по войне в Украине — трансляция

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В понедельник, 28 апреля, в Белом доме президент Дональд Трамп встречается с командой "Филадельфия Иглз", которая стала чемпионом Супербоула 2025 года. Американский лидер сделает несколько заявлений.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Выступление Трампа

Во время торжественного приема американский лидер выступает с речью. Также его речь будет касаться нескольких важных политических вопросов.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ. Он обвинил их в искажении информации.

Также мы писали, что американский лидер выступает за установление постоянного прекращения огня в войне России против Украины, а не временного перемирия.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона