Трамп робить екстрені заяви щодо війни в Україні — трансляція

У понеділок, 28 квітня, в Білому домі президент Дональд Трамп зустрічається з командою "Філадельфія Іґлз", яка стала чемпіоном Супербоулу 2025 року. Американський лідер зробить декілька заяв.

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Виступ Трампа

Під час урочистого прийому американський лідер виступає з промовою. Також його промова стосуватиметься кількох важливих політичних питань.

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ. Він звинуватив їх у спотворенні інформації.

Також ми писали, що американський лідер виступає за встановлення постійного припинення вогню у війні Росії проти України, а не тимчасового перемир’я.