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Трамп робить екстрені заяви щодо війни в Україні — трансляція

Трамп робить екстрені заяви щодо війни в Україні — трансляція

28 квітня 2025 р. 23:30

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Трамп робить екстрені заяви щодо війни в Україні — трансляція

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У понеділок, 28 квітня, в Білому домі президент Дональд Трамп зустрічається з командою "Філадельфія Іґлз", яка стала чемпіоном Супербоулу 2025 року. Американський лідер зробить декілька заяв.

Подивитися трансляцію можна за посиланням.

Виступ Трампа

Під час урочистого прийому американський лідер виступає з промовою. Також його промова стосуватиметься кількох важливих політичних питань. 

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ. Він звинуватив їх у спотворенні інформації. 

Також ми писали, що американський лідер виступає за встановлення постійного припинення вогню у війні Росії проти України, а не тимчасового перемир’я.

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Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона