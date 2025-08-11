Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне, округ Колумбия. Он говорит о преступности и "благоустройстве".

Пресс-конференция Трампа

Вероятно, Трамп на пресс-конференции также будет говорить о войне в Украине и предстоящей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. В частности, стороны обсудят войну в Украине.

А премьер Великобритании Кир Стармер и лидер Франции Эммануэль Макрон будут сотрудничать с Трампом во время его подготовки к переговорам с Путиным.