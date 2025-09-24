Неожиданная правда о Путине — интервью с экс-сотрудником ЦРУ

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ральф Гофф обсудит ряд важных и актуальных вопросов относительно войны в Украине. В частности, речь пойдет о позиции президента США Дональда Трампа в отношении диктатора РФ Владимира Путина и реакции НАТО на провокации Кремля.

О чем будет говорить в эфире Раль Гофф

Гофф в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

Война как столкновение ценностей — демократии против тоталитаризма;

Трамп сначала будет злиться на Украину, а потом на Путина;

Ошибка Запада — отсутствие стратегии против России;

Путин выиграл больше во время саммита на Аляске;

НАТО должно провести настоящую "красную линию";

Летальный фронт дронов — новая реальность;

Мирное соглашение — замораживание линии фронта и гарантии безопасности;

Угроза для Польши и стран Балтии.

Напомним, Владимир Зеленский сообщал, что Путин ищет слабые места в Европе и НАТО. Именно поэтому РФ осуществляет различные провокации.

Кроме того, Эрдоган посоветовал НАТО, как действовать при нарушении воздушного пространства. Он рекомендует следовать модели Анкары.