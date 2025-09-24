Видео
Україна
Видео

Неожиданная правда о Путине — интервью с экс-сотрудником ЦРУ

Неожиданная правда о Путине — интервью с экс-сотрудником ЦРУ

24 сентября 2025 г. 20:42

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ральф Гофф обсудит ряд важных и актуальных вопросов относительно войны в Украине. В частности, речь пойдет о позиции президента США Дональда Трампа в отношении диктатора РФ Владимира Путина и реакции НАТО на провокации Кремля.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Раль Гофф

Гофф в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

  • Война как столкновение ценностей — демократии против тоталитаризма;
  • Трамп сначала будет злиться на Украину, а потом на Путина;
  • Ошибка Запада — отсутствие стратегии против России;
  • Путин выиграл больше во время саммита на Аляске;
  • НАТО должно провести настоящую "красную линию";
  • Летальный фронт дронов — новая реальность;
  • Мирное соглашение — замораживание линии фронта и гарантии безопасности;
  • Угроза для Польши и стран Балтии.

Напомним, Владимир Зеленский сообщал, что Путин ищет слабые места в Европе и НАТО. Именно поэтому РФ осуществляет различные провокации.

Кроме того, Эрдоган посоветовал НАТО, как действовать при нарушении воздушного пространства. Он рекомендует следовать модели Анкары.

Text

Text

Text

Text

Text

Text

