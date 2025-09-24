Відео
Україна
Відео

Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ
Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

24 вересня 2025 р. 20:42

20:42 Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

19:03 Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

18:08 Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

16:34 Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2025
18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

13:00 США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

20:42 Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

19:03 Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

18:08 Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

16:34 Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

Колишній працівник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Ральф Ґофф обговорить низку важливих та актуальних питань щодо війни в Україні. Зокрема, йтиметься про позицію президента США Дональда Трампа щодо диктатора РФ Володимира Путіна та реакцію НАТО на провокації Кремля.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Раль Ґофф

Ґофф в ефірі детально розкриватиме такі теми:

  • Війна як зіткнення цінностей — демократії проти тоталітаризму;
  • Трамп спершу злитиметься на Україну, а потім на Путіна;
  • Помилка Заходу — відсутність стратегії проти Росії;
  • Путін виграв більше під час саміту на Алясці;
  • НАТО має провести справжню "червону лінію";
  • Летальний фронт дронів — нова реальність;
  • Мирна угода — замороження лінії фронту та гарантії безпеки;
  • Загроза для Польщі та країн Балтії. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв, що Путін шукає слабкі місця в Європі та НАТО. Саме тому РФ здійснює різні провокації. 

Крім того, Ердоган порадив НАТО, як діяти при порушенні повітряного простору. Він рекомендує наслідувати модель Анкари.

20:49 РФ масовано атакувала Дніпропетровщину — є загиблі та поранені

20:43 Зеленський на Генасамблеї ООН — ключові меседжі

20:42 Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

20:38 Зеленський зустрівся з президентом Анголи — про що говорили

20:34 Зеленський пояснив, як окупація Криму призвела до війни

20:32 Ситуація зі світлом в Одесі — графіки відключень на завтра

20:25 Пільги для УБД — якою буде знижка на ЖКП в опалювальному сезоні

20:22 Росія підриває довіру до ООН — заява президента Естонії

20:00 Інвалідність дружини — чи надає це право на відстрочку

19:57 В Умані хасиди облаштували ресторан-укриття — відео

20:42 Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

19:03 Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

18:08 Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

16:34 Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

