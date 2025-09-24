Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

Колишній працівник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Ральф Ґофф обговорить низку важливих та актуальних питань щодо війни в Україні. Зокрема, йтиметься про позицію президента США Дональда Трампа щодо диктатора РФ Володимира Путіна та реакцію НАТО на провокації Кремля.
Про що говоритиме в ефірі Раль Ґофф
Ґофф в ефірі детально розкриватиме такі теми:
- Війна як зіткнення цінностей — демократії проти тоталітаризму;
- Трамп спершу злитиметься на Україну, а потім на Путіна;
- Помилка Заходу — відсутність стратегії проти Росії;
- Путін виграв більше під час саміту на Алясці;
- НАТО має провести справжню "червону лінію";
- Летальний фронт дронів — нова реальність;
- Мирна угода — замороження лінії фронту та гарантії безпеки;
- Загроза для Польщі та країн Балтії.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв, що Путін шукає слабкі місця в Європі та НАТО. Саме тому РФ здійснює різні провокації.
Крім того, Ердоган порадив НАТО, як діяти при порушенні повітряного простору. Він рекомендує наслідувати модель Анкари.