Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

Колишній працівник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Ральф Ґофф обговорить низку важливих та актуальних питань щодо війни в Україні. Зокрема, йтиметься про позицію президента США Дональда Трампа щодо диктатора РФ Володимира Путіна та реакцію НАТО на провокації Кремля.

Про що говоритиме в ефірі Раль Ґофф

Ґофф в ефірі детально розкриватиме такі теми:

Війна як зіткнення цінностей — демократії проти тоталітаризму;

Трамп спершу злитиметься на Україну, а потім на Путіна;

Помилка Заходу — відсутність стратегії проти Росії;

Путін виграв більше під час саміту на Алясці;

НАТО має провести справжню "червону лінію";

Летальний фронт дронів — нова реальність;

Мирна угода — замороження лінії фронту та гарантії безпеки;

Загроза для Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв, що Путін шукає слабкі місця в Європі та НАТО. Саме тому РФ здійснює різні провокації.

Крім того, Ердоган порадив НАТО, як діяти при порушенні повітряного простору. Він рекомендує наслідувати модель Анкари.