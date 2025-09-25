Видео
Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Европа придумала, как отказаться от нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

Европа придумала, как отказаться от нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2025 г. 8:00

Европейский союз хочет ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию для того, чтобы заставить страны искать поставщиков вне России. Как сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сейчас именно эти две страны ЕС и финансируют войну в Украине, покупая российскую нефть.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 25 сентября

В центре внимания будут международные заявления и переговоры: изменение риторики Дональда Трампа по Украине, поддержка членства Украины в ЕС со стороны Европарламента, а также реакция Запада на провокации России у границ НАТО. Будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, перспективы встречи Зеленского с Трампом и Путиным, а также инициативы Польши по созданию центра внедрения украинского военного опыта.

Отдельно эксперты обсудят развитие дроновых технологий, экспорт украинского вооружения, удар беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и угрозы для Крымского моста. Будут затронуты вопросы мобилизации, военных правил и влияния современного оружия и искусственного интеллекта на войну.

В экономической части речь пойдет об экспорте оружия как элементе сотрудничества с партнерами, репарационном кредите от ЕС, замещении поставок энергоносителей США вместо России и рекордных оборонных расходах Кремля. Отдельно вспомнят угрозу долгов в украинской энергетике, закупку газа для зимы, инвестиции в отрасль и ситуацию на мировом энергорынке.

  • Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Даниил Шингельский — военный, менеджер проекта "Дронопад" и фонда "Вернись живым";
  • Николай Голомша — экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт;
  • Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
  • Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2014);
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель;
  • Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридических наук;
  • Владимир Фесенко — политолог.

Напомним, президент Владимир Зеленский эмоционально обратился к лидерам ЕС с заявлением о недопустимости российского влияния на Молдову.

Также сегодня, 25 сентября, стало известно, что российские войска атаковали железную дорогу в Николаевской и Кировоградской областях.

