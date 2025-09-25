Відео
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Європа вигадала, як відмовитися від нафти РФ — ефір Ранок.LIVE
Європа вигадала, як відмовитися від нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

Європа вигадала, як відмовитися від нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2025 р. 08:00

Text

Європейський союз хоче запровадити мита на імпорт російської нафти до Угорщини та Словаччини для того, щоб змусити країни шукати постачальників поза Росією. Як повідомляла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наразі саме ці дві країни ЄС й фінансують війну в Україні, купуючи російську нафту.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 25 вересня

У центрі уваги будуть міжнародні заяви та переговори: зміна риторики Дональда Трампа щодо України, підтримка членства України в ЄС з боку Європарламенту, а також реакція Заходу на провокації Росії біля кордонів НАТО. Обговорюватимуться гарантії безпеки для України, перспективи зустрічі Зеленського з Трампом і Путіним, а також ініціативи Польщі зі створення центру впровадження українського військового досвіду.

Окремо експерти обговорять розвиток дронових технологій, експорт українського озброєння, удар безпілотників по російських нафтопереробних заводах та загрози для Кримського мосту. Буде порушено питання мобілізації, військових правил і впливу сучасної зброї та штучного інтелекту на війну.

В економічній частині йтиметься про експорт зброї як елемент співпраці з партнерами, репараційний кредит від ЄС, заміщення постачання енергоносіїв США замість Росії та рекордні оборонні витрати Кремля. Окремо згадають загрозу боргів в українській енергетиці, закупівлю газу для зими, інвестиції у галузь та ситуацію на світовому енергоринку.

  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Данило Шингельський — військовий, менеджер проєкту "Дронопад" та фонду "Повернись живим";
  • Микола Голомша — екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт;
  • Андрій Миселюк — політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";
  • Юрій Продан — міністр палива та енергетики (2007–2010), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2014);
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч;
  • Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридичних наук;
  • Володимир Фесенко — політолог.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський емоційно звернувся до лідерів ЄС із заявою про недопустимість російського впливу на Молдову. 

Також сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що російські війська атакували залізницю у Миколаївській та Кіровоградській областях.

Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

Неочікувана правда про Путіна — інтерв'ю з експрацівником ЦРУ

24 вересня 2025 р. 20:42
Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

24 вересня 2025 р. 19:03
Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

24 вересня 2025 р. 18:08
Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

24 вересня 2025 р. 16:34
ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

24 вересня 2025 р. 14:45
Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

24 вересня 2025 р. 13:15
Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2025 р. 08:00
Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

23 вересня 2025 р. 18:08

