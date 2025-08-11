Трамп проводить пресконференцію у Вашингтоні — прямий ефір

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проводить пресконференцію у Вашингтоні, округ Колумбія. Він говорить про злочинність та "доброустрій".

Подивитися прямий ефір пресконференції Дональда Трампа можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прессконфереція Трампа

Ймовірно, Трамп на пресконференції також говоритиме про війну в Україні та майбутню зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. Зокрема, сторони обговорять війну в Україні.

А премʼєр Великої Британії Кір Стармер та лідер Франції Еммануель Макрон будуть співпрацювати з Трампом під час його підготовки до переговорів з Путіним.