ООН собирается на экстренное заседание — прямой эфир

Мировые лидеры собираются на экстренное заседание Организация Объединенных Наций. Они начнут 80-е дебаты высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

Важные заявления с заседания ООН — смотрите в эфире Новини.LIVE.

Заседание ООН 24 сентября

Мировые лидеры соберутся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на 80-е дебаты высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Нынешняя тема звучит как "Вместе лучше: 80 лет и больше ради мира, развития и прав человека".

В течение недели, с 23 по 27 и 29 сентября, выступления произнесут около 150 глав государств и правительств, которые будут обсуждать глобальные вызовы и будущее международного сотрудничества.

Напомним, глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок начала свое выступление в Ассамблее с упоминания об Украине. Она отметила, что 80-я годовщина омрачена войнами.

президент США во время выступления в ООН сделал громкое заявление о ядерном и биологическом оружии.