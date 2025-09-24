ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

Світові лідери збираються на екстрене засідання Організація Об'єднаних Націй. Вони розпочнуть 80-ті дебати високого рівня Генеральної Асамблеї.

Важливі заяви із засідання ООН — дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Засідання ООН 24 вересня

Світові лідери зберуться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на 80-ті дебати високого рівня Генеральної Асамблеї. Цьогорічна тема звучить як "Разом краще: 80 років і більше заради миру, розвитку та прав людини".

Упродовж тижня, з 23 по 27 та 29 вересня, виступи виголосять близько 150 глав держав і урядів, які обговорюватимуть глобальні виклики та майбутнє міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, очільниця Генасамблеї ООН Анналена Бербок розпочала свій виступ у Асамблеї зі згадки про Україну. Вона зазначила, що 80-та річниця затьмарена війнами.

президент США під час виступу в ООН зробив гучну заяву про ядерну та біологічну зброю.