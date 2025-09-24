Відео
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір
ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

24 вересня 2025 р. 14:45

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2025
18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

13:00 США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

08:00 У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2025
18:05 Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

13:22 Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE

08:00 Трамп готовий захистити Європу від Росії — ефір Ранок.LIVE

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

Світові лідери збираються на екстрене засідання Організація Об'єднаних Націй. Вони розпочнуть 80-ті дебати високого рівня Генеральної Асамблеї.

Важливі заяви із засідання ООН — дивіться в ефірі Новини.LIVE.

 Засідання ООН 24 вересня

Світові лідери зберуться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на 80-ті дебати високого рівня Генеральної Асамблеї. Цьогорічна тема звучить як "Разом краще: 80 років і більше заради миру, розвитку та прав людини".

Упродовж тижня, з 23 по 27 та 29 вересня, виступи виголосять близько 150 глав держав і урядів, які обговорюватимуть глобальні виклики та майбутнє міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, очільниця Генасамблеї ООН Анналена Бербок розпочала свій виступ у Асамблеї зі згадки про Україну. Вона зазначила, що 80-та річниця затьмарена війнами.

президент США під час виступу в ООН зробив гучну заяву про ядерну та біологічну зброю

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

