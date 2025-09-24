Почему в столице много аварий — эфир Київський час

В Киеве увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Кто виноват в хаосе на улицах столицы — безответственные водители, полиция или городские власти?
Об этом поговорят эксперты в эфире Київського часу.
Гости эфира
- Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора Киева (2004-2008);
- Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
- Александр Швец — адвокат по ДТП;
- Владислав Панченко — член Совета U-Cycle (ОО Ассоциация велосипедистов Киева);
- Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета, председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности.
Напомним, 13 сентября в Киеве пьяная водитель сбила военную и скрылась с места ДТП. Нарушительницу сразу задержала полиция.
В то же время председатель РГА Максим Бахматов считает, что главная причина частых аварий в столице — отсутствие транспортного планирования. Каждый год в результате ДТП в Киеве погибает до 150 человек.