Почему в столице много аварий — эфир Київський час

Почему в столице много аварий — эфир Київський час

24 сентября 2025 г. 19:03

В Киеве увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Кто виноват в хаосе на улицах столицы — безответственные водители, полиция или городские власти?

Об этом поговорят эксперты в эфире Київського часу.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора Киева (2004-2008);
  • Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
  • Александр Швец — адвокат по ДТП;
  • Владислав Панченко — член Совета U-Cycle (ОО Ассоциация велосипедистов Киева);
  • Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета, председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности.

Напомним, 13 сентября в Киеве пьяная водитель сбила военную и скрылась с места ДТП. Нарушительницу сразу задержала полиция.

В то же время председатель РГА Максим Бахматов считает, что главная причина частых аварий в столице — отсутствие транспортного планирования. Каждый год в результате ДТП в Киеве погибает до 150 человек.

