Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

У Києві збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Хто винен у хаосі на вулицях столиці — безвідповідальні водії, поліція чи міська влада?
Про це поговорять експерти в ефірі Київський час.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора Києва (2004-2008);
- Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
- Олександр Швець — адвокат по ДТП;
- Владислав Панченко — член Ради U-Cycle (ГО Асоціація велосипедистів Києва);
- Андрій Вітренко — депутат Київської міської ради, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.
Нагадаємо, 13 вересня у Києві п’яна водійка збила військову і втекла з місця ДТП. Порушницю одразу затримала поліція.
Водночас голова РДА Максим Бахматов вважає, що головна причина частих аварій в столиці — відсутність транспортного планування. Кожного року внаслідок ДТП у Києві гине до 150 людей.