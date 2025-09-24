Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

У Києві збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Хто винен у хаосі на вулицях столиці — безвідповідальні водії, поліція чи міська влада?

Про це поговорять експерти в ефірі Київський час.

Гості ефіру

Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора Києва (2004-2008);

Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;

Олександр Швець — адвокат по ДТП;

Владислав Панченко — член Ради U-Cycle (ГО Асоціація велосипедистів Києва);

Андрій Вітренко — депутат Київської міської ради, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Нагадаємо, 13 вересня у Києві п’яна водійка збила військову і втекла з місця ДТП. Порушницю одразу затримала поліція.

Водночас голова РДА Максим Бахматов вважає, що головна причина частих аварій в столиці — відсутність транспортного планування. Кожного року внаслідок ДТП у Києві гине до 150 людей.