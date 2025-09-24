Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час arrow
Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

24 вересня 2025 р. 19:03

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:03 Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

Text

18:08 Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

16:34 Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

Text

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

Text

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2025
Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Text

13:00 США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

19:03 Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

Text

18:08 Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

16:34 Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

Text

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

Text

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

У Києві збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Хто винен у хаосі на вулицях столиці — безвідповідальні водії, поліція чи міська влада?

Про це поговорять експерти в ефірі Київський час.  

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора Києва (2004-2008);
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
  • Олександр Швець — адвокат по ДТП;
  • Владислав Панченко — член Ради U-Cycle (ГО Асоціація велосипедистів Києва);
  • Андрій Вітренко — депутат Київської міської ради, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Нагадаємо, 13 вересня у Києві п’яна водійка збила військову і втекла з місця ДТП. Порушницю одразу затримала поліція.

Водночас голова РДА Максим Бахматов вважає, що головна причина частих аварій в столиці — відсутність транспортного планування. Кожного року внаслідок ДТП у Києві гине до 150 людей. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:13 Одеському трамваю сьогодні виповнюється 115 років — його історія

19:10 Роботодавців чекають зміни з 1 жовтня — що буде із зарплатами

19:06 Кличко скасував засідання Київради — депутати обурені

Text

19:03 Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

18:54 Зеленський поговорив з Рамафосою про посилення ударів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:50 Зеленський зустрівся з Королем Іспанії — деталі

18:41 Провалля серед вулиці — у столиці Таїланду обвалилася дорога

18:40 OLX блокує оголошення власників нерухомості — в чому причина

18:33 Скільки одесити платитимуть за утримання будинку у жовтні

18:15 Сухостій на пустирях — чи можна рубати на дрова без дозволу

19:13 Одеському трамваю сьогодні виповнюється 115 років — його історія

19:10 Роботодавців чекають зміни з 1 жовтня — що буде із зарплатами

19:06 Кличко скасував засідання Київради — депутати обурені

18:54 Зеленський поговорив з Рамафосою про посилення ударів РФ

18:50 Зеленський зустрівся з Королем Іспанії — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:41 Провалля серед вулиці — у столиці Таїланду обвалилася дорога

18:40 OLX блокує оголошення власників нерухомості — в чому причина

18:33 Скільки одесити платитимуть за утримання будинку у жовтні

18:15 Сухостій на пустирях — чи можна рубати на дрова без дозволу

18:05 Долари на картку — як у 2025 році переказати валюту родичам

19:46 Осінній кошик одесита — які продукти подорожчали у вересні

22 вересня

19:46 Будівництво метро в Одесі після війни — що думають одесити

20 вересня

06:33 Чи вистачає одеситам заробітної плати — на чому економлять

19 вересня

18:43 Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити

06:33 Житло для внутрішньо переміщених осіб — програми та перспективи

18 вересня

21:16 Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні

18:33 Виплати та допомога 4 млн переселенців — що планують змінити

06:33 Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

17 вересня

18:47 Ризики за межами можливого — як під обстрілами рятують життя

06:33 Останні теплі дні — як змінилася вартість відпочинку в Коблевому

Text

19:03 Чому в столиці багато аварій — ефір Київський час

Text

18:08 Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

16:34 Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

Text

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

Text

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

24 вересня 2025 р. 18:08
Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

24 вересня 2025 р. 16:34
ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

24 вересня 2025 р. 14:45
Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

24 вересня 2025 р. 13:15
Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2025 р. 08:00
Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

23 вересня 2025 р. 18:08
Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

23 вересня 2025 р. 13:30
США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

23 вересня 2025 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації