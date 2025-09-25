Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная arrow Відео arrow США готовят новое оружие для Украины — эфир День.LIVE arrow
США готовят новое оружие для Украины — эфир День.LIVE

США готовят новое оружие для Украины — эфир День.LIVE

25 сентября 2025 г. 13:22

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:22 США готовят новое оружие для Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа придумала, как отказаться от нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2025
Text

20:42 Неожиданная правда о Путине — интервью с экс-сотрудником ЦРУ

Text

19:03 Почему в столице много аварий — эфир Київський час

Text

18:08 Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

16:34 Зеленский выступает в ООН — эфир Новини.LIVE

Text

14:45 ООН собирается на экстренное заседание — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

Text

08:00 Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2025
Text

18:08 Встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 США готовят новое оружие для Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа придумала, как отказаться от нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2025
Text

20:42 Неожиданная правда о Путине — интервью с экс-сотрудником ЦРУ

Text

19:03 Почему в столице много аварий — эфир Київський час

Text

18:08 Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп обещает подумать над передачей Украине оружия, которое заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Эту и другие темы обсудят гости в эфире День.LIVE в четверг, 25 сентября.

Гости эфира День.LIVE 25 сентября

  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента.
  • Сергей Фурса — экономист, финансист.
  • Шимон Бриман — историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина.
  • Виталий Войцеховский — народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц.
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат "Слуга Народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
  • Вадим Пикуз — И.О. Председателя Мариупольского районного совета.
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель.
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны.
  • Дмитрий Пелых — начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан.

Напомним, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время беседы стороны сосредоточили внимание на вопросах энергетической безопасности и ситуации, связанной с войной в Украине.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, дал ли американский президент Дональд Трамп разрешение на удары по России. По его словам, украинские силы получат право отвечать в случае атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:28 Экс-сотрудник ЦРУ ответил, есть ли у Путина компроматы на Трампа

13:28 Вымогательство 300 тыс. долл. — дело работника СБУ передано в суд

Text

13:22 США готовят новое оружие для Украины — эфир День.LIVE

13:19 Одесский кинофестиваль открыли в Киеве — что покажут в этом году

13:10 Трамп созвонился с Орбаном — известно, что обсудили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Правила рыбалки — что должно быть у украинцев с собой в октябре

13:00 Финпомощь УВКБ ООН на полгода — условия и как получить

12:49 В Киеве мальчик устроил пожар в гипермаркете — видео

12:43 Депутат Киевсовета предупредил об угрозе срыва бюджета столицы

12:38 Дожди охватят области — Диденко предупредила в прогнозе погоды

13:28 Экс-сотрудник ЦРУ ответил, есть ли у Путина компроматы на Трампа

13:28 Вымогательство 300 тыс. долл. — дело работника СБУ передано в суд

13:19 Одесский кинофестиваль открыли в Киеве — что покажут в этом году

13:10 Трамп созвонился с Орбаном — известно, что обсудили

13:06 Правила рыбалки — что должно быть у украинцев с собой в октябре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Финпомощь УВКБ ООН на полгода — условия и как получить

12:49 В Киеве мальчик устроил пожар в гипермаркете — видео

12:43 Депутат Киевсовета предупредил об угрозе срыва бюджета столицы

12:38 Дожди охватят области — Диденко предупредила в прогнозе погоды

12:35 Зеленский обратился к российским чиновникам — что сказал

06:33 Будущее одесского морвокзала — что должно быть на его месте

23 сентября

19:46 Осенняя корзина одессита — какие продукты подорожали в сентябре

22 сентября

19:46 Строительство метро в Одессе после войны — что думают одесситы

20 сентября

06:33 Хватает ли одесситам заработной платы — на чем экономят

19 сентября

18:43 Выезд парней возрастом 18-22 лет — как к этому относятся одесситы

06:33 Жилье для внутренне перемещенных лиц — программы и перспективы

18 сентября

21:16 Цены на одесских рынках — стали ли дешевле овощи в сентябре

18:33 Выплаты и помощь 4 млн переселенцев — что планируют изменить

06:33 Что необходимо сделать для победы Украины – мнения одесситов

17 сентября

18:47 Риски за пределами возможного — как под обстрелами спасают жизни

Text

13:22 США готовят новое оружие для Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа придумала, как отказаться от нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

24 сентября
Text

20:42 Неожиданная правда о Путине — интервью с экс-сотрудником ЦРУ

Text

19:03 Почему в столице много аварий — эфир Київський час

Text

18:08 Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Европа придумала, как отказаться от нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

Европа придумала, как отказаться от нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2025 г. 8:00
Неожиданная правда о Путине — интервью с экс-сотрудником ЦРУ

Неожиданная правда о Путине — интервью с экс-сотрудником ЦРУ

24 сентября 2025 г. 20:42
Почему в столице много аварий — эфир Київський час

Почему в столице много аварий — эфир Київський час

24 сентября 2025 г. 19:03
Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

24 сентября 2025 г. 18:08
Зеленский выступает в ООН — эфир Новини.LIVE

Зеленский выступает в ООН — эфир Новини.LIVE

24 сентября 2025 г. 16:34
ООН собирается на экстренное заседание — прямой эфир

ООН собирается на экстренное заседание — прямой эфир

24 сентября 2025 г. 14:45
Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

24 сентября 2025 г. 13:15
Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации