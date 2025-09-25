США готовят новое оружие для Украины — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп обещает подумать над передачей Украине оружия, которое заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Эту и другие темы обсудят гости в эфире День.LIVE в четверг, 25 сентября.

Гости эфира День.LIVE 25 сентября

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента.

Сергей Фурса — экономист, финансист.

Шимон Бриман — историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина.

Виталий Войцеховский — народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц.

Дмитрий Соломчук — народный депутат "Слуга Народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Вадим Пикуз — И.О. Председателя Мариупольского районного совета.

Олесь Доний — политолог, общественный деятель.

Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны.

Дмитрий Пелых — начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан.

Напомним, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время беседы стороны сосредоточили внимание на вопросах энергетической безопасности и ситуации, связанной с войной в Украине.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, дал ли американский президент Дональд Трамп разрешение на удары по России. По его словам, украинские силы получат право отвечать в случае атак на объекты энергетической инфраструктуры.