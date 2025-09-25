Відео
Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
США готують нову зброю для України — ефір День.LIVE

США готують нову зброю для України — ефір День.LIVE

25 вересня 2025 р. 13:22

Президент США Дональд Трамп обіцяє подумати над передачею Україні зброї, яка змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. 

Цю та інші теми обговорять гості в ефірі День.LIVE в четвер, 25 вересня.

Гості ефіру День.LIVE 25 вересня

  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента.
  • Сергій Фурса — економіст, фінансист.
  • Шимон Бріман — історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна.
  • Віталій Войцехівський — народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб.
  • Дмитро Соломчук — народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики.
  • Вадим Пікуз — В.О. Голови Маріупольської районної ради.
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч.
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни.
  • Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Під час бесіди сторони зосередили увагу на питаннях енергетичної безпеки та ситуації, пов’язаній із війною в Україні.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський розповів, чи дав американський президент Дональд Трамп дозвіл на удари по Росії. За його словами, українські сили отримають право відповідати у разі атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

