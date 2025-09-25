США готують нову зброю для України — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп обіцяє подумати над передачею Україні зброї, яка змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Цю та інші теми обговорять гості в ефірі День.LIVE в четвер, 25 вересня.
Гості ефіру День.LIVE 25 вересня
- Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента.
- Сергій Фурса — економіст, фінансист.
- Шимон Бріман — історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна.
- Віталій Войцехівський — народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб.
- Дмитро Соломчук — народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики.
- Вадим Пікуз — В.О. Голови Маріупольської районної ради.
- Олесь Доній — політолог, громадський діяч.
- Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни.
- Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Під час бесіди сторони зосередили увагу на питаннях енергетичної безпеки та ситуації, пов’язаній із війною в Україні.
Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський розповів, чи дав американський президент Дональд Трамп дозвіл на удари по Росії. За його словами, українські сили отримають право відповідати у разі атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.