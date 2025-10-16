Видео
Україна
Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

16 октября 2025 г. 18:05

Гостями эфира Вечір.LIVE стали офицер запаса и соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE Екатерина Коваль, экс-заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша, глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе и начальник отдела коммуникаций 3 ОШБр Даниил Мельников.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят информацию Axios, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, в США у Зеленского планируются встречи в Конгрессе и с Трампом в Белом доме. Кроме того, ожидаются переговоры с оборонными и энергетическими компаниями.

А по информации The Telegraph, Трамп планирует создать "фонд победы" для Украины.

