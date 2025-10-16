Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали офіцер запасу та співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE Катерина Коваль, ексзаступник генпрокурора України Микола Голомша, очільник делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, співзасновник Аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Антон Кучухідзе та начальник відділу комунікацій 3 ОШБр Данило Мельников.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять інформацію Axios, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед зустріччю із українським лідером Володимиром Зеленським проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у США в Зеленського плануються зустрічі у Конгресі та з Трампом у Білому домі. Крім того, очікуються переговори з оборонними та енергетичними компаніями.

А за інформацією The Telegraph, Трамп планує створити "фонд перемоги" для України.