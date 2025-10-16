Відео
Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

16 жовтня 2025 р. 18:05

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

13:22 Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

08:00 Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

19:00 Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

18:50 Рютте і Шмигаль обговорять війну в Україні з міністрами ЄС — ефір

18:11 США вимагають від Росії зупинити війну — ефір Вечір.LIVE

13:05 Україна отримає велику партію зброї — ефір День.LIVE

08:01 Переговори України і США дали перші результати — ефір Ранок.LIVE

18:40 США зроблять важливу заяву про постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

13:09 Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

13:22 Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

08:00 Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

19:00 Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

18:50 Рютте і Шмигаль обговорять війну в Україні з міністрами ЄС — ефір

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали офіцер запасу та співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE Катерина Коваль, ексзаступник генпрокурора України Микола Голомша, очільник делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, співзасновник Аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Антон Кучухідзе та начальник відділу комунікацій 3 ОШБр Данило Мельников.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять інформацію Axios, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед зустріччю із українським лідером Володимиром Зеленським проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у США в Зеленського плануються зустрічі у Конгресі та з Трампом у Білому домі. Крім того, очікуються переговори з оборонними та енергетичними компаніями.

А за інформацією The Telegraph, Трамп планує створити "фонд перемоги" для України.

18:33 Забрав навіть килим — Труханов залишив порожній кабінет в Одесі

18:29 Жорін назвав проблеми з мобілізацією — що потрібно змінити

18:15 Чому українці можуть залишитись без субсидії через родича

18:08 Між Трампом та Путіним розпочалася телефонна розмова

18:07 В Україні аварійні відключення — Укренерго повертає графіки

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

18:00 Військова адміністрація в Одесі працюватиме на повну силу

18:00 На Київщині стався витік хімічної речовини — деталі від ДСНС

17:48 "Бабине літо" йде до Києва — прогноз погоди на завтра

17:36 Рішення вже ухвалили — Усик про ракети Tomahawk Україні

18:33 Забрав навіть килим — Труханов залишив порожній кабінет в Одесі

18:29 Жорін назвав проблеми з мобілізацією — що потрібно змінити

18:15 Чому українці можуть залишитись без субсидії через родича

18:08 Між Трампом та Путіним розпочалася телефонна розмова

18:07 В Україні аварійні відключення — Укренерго повертає графіки

18:00 Військова адміністрація в Одесі працюватиме на повну силу

18:00 На Київщині стався витік хімічної речовини — деталі від ДСНС

17:48 "Бабине літо" йде до Києва — прогноз погоди на завтра

17:36 Рішення вже ухвалили — Усик про ракети Tomahawk Україні

17:29 Жорін пояснив, яка наразі ситуація на Купʼянському напрямку

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими
14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні
13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні
10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни
9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі
8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати
7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста
6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста
5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів
4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

13:22 Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

08:00 Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

19:00 Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

18:50 Рютте і Шмигаль обговорять війну в Україні з міністрами ЄС — ефір

Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

16 жовтня 2025 р. 13:22
Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2025 р. 08:00
Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

15 жовтня 2025 р. 19:00
Рютте і Шмигаль обговорять війну в Україні з міністрами ЄС — ефір

Рютте і Шмигаль обговорять війну в Україні з міністрами ЄС — ефір

15 жовтня 2025 р. 18:50
США вимагають від Росії зупинити війну — ефір Вечір.LIVE

США вимагають від Росії зупинити війну — ефір Вечір.LIVE

15 жовтня 2025 р. 18:11
Україна отримає велику партію зброї — ефір День.LIVE

Україна отримає велику партію зброї — ефір День.LIVE

15 жовтня 2025 р. 13:05
Переговори України і США дали перші результати — ефір Ранок.LIVE

Переговори України і США дали перші результати — ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2025 р. 08:01
США зроблять важливу заяву про постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

США зроблять важливу заяву про постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

14 жовтня 2025 р. 18:40

