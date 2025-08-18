Трамп проведет переговоры с Зеленским — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали нардеп Юрий Камельчук, политический эксперт Дмитрий Васильев, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань и польский эксперт Петр Кульпа.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

в Вашингтон прибыл Президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров;

двусторонняя встреча Зеленского и Трампа начнется в 20:15 по киевскому времени;

в Харькове российские оккупанты атаковали жилые кварталы.

Напомним, сегодня утром украинский лидер прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. Также будут переговоры с лидерами европейских стран.

А утром 18 августа российские оккупанты атаковали Индустриальный район Харькова. Захватчики убили семь человек.