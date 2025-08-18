Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали нардеп Юрій Камельчук, політичний експерт Дмитро Васильєв, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський, депутат Херсонської облради Сергій Хлань та польський експерт Пйотр Кульпа.

Серед тем ефіру:

до Вашингтона прибув Президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів;

двостороння зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 20:15 за київським часом;

у Харкові російські окупанти атакували житлові квартали.

Нагадаємо, сьогодні зранку український лідер прибув до Вашингтона на зустріч з Трампом. Також будуть переговори з лідерами європейських країн.

А зранку 18 серпня російські окупанти атакували Індустріальний район Харкова. Загарбники вбили сім осіб.