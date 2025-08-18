Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE arrow
Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

18 серпня 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2025
Text

Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

15 серпня 2025
Text

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Text

Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Text

Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

Text

Трамп готується до можливої суперечки з Путіним — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2025
Text

Трамп зробив заяву напередодні зустрічі з Путіним — прямий ефір

Text

Обмін полоненими перед зустріччю на Алясці — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2025
Text

15:04 Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

15 серпня 2025
Text

23:03 Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Text

21:15 Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали нардеп Юрій Камельчук, політичний експерт Дмитро Васильєв, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський, депутат Херсонської облради Сергій Хлань та польський експерт Пйотр Кульпа. 

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

  • до Вашингтона прибув Президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів;
  • двостороння зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 20:15 за київським часом;
  • у Харкові російські окупанти атакували житлові квартали.

Нагадаємо, сьогодні зранку український лідер прибув до Вашингтона на зустріч з Трампом. Також будуть переговори з лідерами європейських країн.

А зранку 18 серпня російські окупанти атакували Індустріальний район Харкова. Загарбники вбили сім осіб.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:46 Сонце палить без жалю — прогноз погоди в Харкові на завтра

13:35 Нафтогаз й рахунок за газ — як сплатити без паперової квитанції

13:34 На Одещину повернувся останній захисник Зміїного — як зустріли

13:32 На крок ближче в ЄС — на якій стадії переговори про вступ України

13:29 Показові удари — Зеленський відреагував на атаки РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:22 В ЦПД пояснили, як Росія маніпулюватиме темою перемир'я в Україні

13:01 Сирський пояснив тактику росіян "тисячі порізів" на Донеччині

13:00 Допомога на лікування — кому і де доступні виплати від 9 тис. грн

Text

13:00 Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

12:59 Україну накриє антициклон Kyra — Діденко сказала, де чекати спеку

13:46 Сонце палить без жалю — прогноз погоди в Харкові на завтра

13:35 Нафтогаз й рахунок за газ — як сплатити без паперової квитанції

13:34 На Одещину повернувся останній захисник Зміїного — як зустріли

13:32 На крок ближче в ЄС — на якій стадії переговори про вступ України

13:29 Показові удари — Зеленський відреагував на атаки РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:22 В ЦПД пояснили, як Росія маніпулюватиме темою перемир'я в Україні

13:01 Сирський пояснив тактику росіян "тисячі порізів" на Донеччині

13:00 Допомога на лікування — кому і де доступні виплати від 9 тис. грн

12:59 Україну накриє антициклон Kyra — Діденко сказала, де чекати спеку

12:59 Трасу Одеса-Рені заблоковано — серйозне ДТП із жертвами

21:28 Чорноморський вузол — Одеса в наративах Кремля і баланс Анкари

17:33 Зустріч на Алясці — що чекають від неї в Одесі

06:33 Міліє і червоніє — стан Куяльницького лиману на Одещині

14 серпня

21:28 Зустріч Трампа і Путіна — чи можливе закінчення війни в Україні

13 серпня

22:33 Російські артисти в Україні з концертами — що кажуть в Одесі

21:29 Одеський зоопарк під мікроскопом ревізорів — результати перевірок

06:33 Екстремальний відпочинок у Затоці на Одещині — вартість у серпні

12 серпня

22:33 Овочі, риба та м'ясо — як змінилися ціни на Привозі в серпні

19:42 Мінна небезпека — одесити про трагедії на морі під час війни

11 серпня

21:33 Троє підірвались на пляжах Одещини — чи відчувають люди небезпеку

Text

13:00 Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня
Text

15:04 Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

15 серпня
Text

23:03 Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Text

21:15 Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025 р. 08:00
Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

17 серпня 2025 р. 15:04
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

15 серпня 2025 р. 23:03
Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

15 серпня 2025 р. 21:15
Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

15 серпня 2025 р. 18:03
Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

15 серпня 2025 р. 13:10
Трамп готується до можливої суперечки з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп готується до можливої суперечки з Путіним — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2025 р. 08:00
Трамп зробив заяву напередодні зустрічі з Путіним — прямий ефір

Трамп зробив заяву напередодні зустрічі з Путіним — прямий ефір

14 серпня 2025 р. 20:08

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації