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Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

11 декабря 2024 г. 13:00

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

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09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

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09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

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08:00Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

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07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

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02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

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00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

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09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

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09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

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02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

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00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

Украина предоставляет как можно больше деталей странам-партнерам, чтобы обеспечить установление долгого и надежного мира путем принятия решений. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генсеком НАТО Марком Рютте свою встречу с лидерами Франции и США.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Силы беспилотных систем вместе с ГУР нанесли удар по нефтебазе в Брянской области;
  • детали встречи Зеленского и Трампа в Париже: Президент Украины говорил о безопасности, а новоизбранный президент США — о немедленном прекращении огня;
  • Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса будет главным приоритетом после вступления в должность президента США;
  • переговоры Украины и России могут состояться этой зимой, — Туск;
  • Зеленский объяснил, какие "гарантии безопасности" закроют небо Украины, и речь не о НАТО;
  • Жорин объяснил, что ни одна из бригад ВСУ не укомплектована полностью;
  • по 25 ракет "Орешник" ежемесячно способна производить РФ.

Напомним, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой. По его словам, Польша планирует активно участвовать в потенциальных переговорах.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечал важность вступления в НАТО, ведь без этого "пауза" в российско-украинской войне не предоставит никаких гарантий безопасности.

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13:10 Зеленский отреагировал на удар по нефтебазе в Брянской области

13:06 Финпомощь ВПЛ от "Каритас" — кто имеет право на выплаты

13:01 Пушич грубо ответил журналисту после поражения Баварии

12:57 Бюджет Одесчины в следующем году 4,5 млрд — куда пойдут деньги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

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09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

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08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

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02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

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