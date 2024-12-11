Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Украина предоставляет как можно больше деталей странам-партнерам, чтобы обеспечить установление долгого и надежного мира путем принятия решений. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генсеком НАТО Марком Рютте свою встречу с лидерами Франции и США.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Силы беспилотных систем вместе с ГУР нанесли удар по нефтебазе в Брянской области;

детали встречи Зеленского и Трампа в Париже: Президент Украины говорил о безопасности, а новоизбранный президент США — о немедленном прекращении огня;

Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса будет главным приоритетом после вступления в должность президента США;

переговоры Украины и России могут состояться этой зимой, — Туск;

Зеленский объяснил, какие "гарантии безопасности" закроют небо Украины, и речь не о НАТО;

Жорин объяснил, что ни одна из бригад ВСУ не укомплектована полностью;

по 25 ракет "Орешник" ежемесячно способна производить РФ.

Напомним, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой. По его словам, Польша планирует активно участвовать в потенциальных переговорах.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечал важность вступления в НАТО, ведь без этого "пауза" в российско-украинской войне не предоставит никаких гарантий безопасности.