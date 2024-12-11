Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Україна надає якомога більше деталей країнам-партнерам, аби забезпечити встановлення тривалого й надійного миру шляхом ухвалення рішень. Президент України Володимир Зеленський обговорив із Генсеком НАТО Марком Рютте свою зустріч із лідерами Франції та США.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

сили безпілотних систем разом з ГУР здійснили удар по нафтобазі в Брянській області;

деталі зустрічі Зеленського та Трампа у Парижі: Президент України говорив про безпеку, а новообраний президент США — про негайне припинення вогню;

Трамп заявив, що врегулювання української кризи буде головним пріоритетом після вступу на посаду президента США;

переговори України та Росії можуть відбутись цієї зими, — Туск;

Зеленський пояснив, які "гарантії безпеки" закриють небо України, і мова не про НАТО;

Жорін пояснив, що жодна із бригад ЗСУ не укомплектована повністю;

по 25 ракет "Орєшнік" щомісяця здатна виробляти РФ.

Нагадаємо, на думку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими. За його словами, Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах.

Раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував на важливості вступу до НАТО, адже без цього "пауза" у російсько-українській війні не надасть жодних гарантій безпеки.