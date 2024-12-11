Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE arrow
Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

11 грудня 2024 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Україна надає якомога більше деталей країнам-партнерам, аби забезпечити встановлення тривалого й надійного миру шляхом ухвалення рішень. Президент України Володимир Зеленський обговорив із Генсеком НАТО Марком Рютте свою зустріч із лідерами Франції та США.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • сили безпілотних систем разом з ГУР здійснили удар по нафтобазі в Брянській області;
  • деталі зустрічі Зеленського та Трампа у Парижі: Президент України говорив про безпеку, а новообраний президент США — про негайне припинення вогню;
  • Трамп заявив, що врегулювання української кризи буде головним пріоритетом після вступу на посаду президента США;
  • переговори України та Росії можуть відбутись цієї зими, — Туск;
  • Зеленський пояснив, які "гарантії безпеки" закриють небо України, і мова не про НАТО;
  • Жорін пояснив, що жодна із бригад ЗСУ не укомплектована повністю;
  • по 25 ракет "Орєшнік" щомісяця здатна виробляти РФ.

Нагадаємо, на думку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими. За його словами, Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах.

Раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував на важливості вступу до НАТО, адже без цього "пауза" у російсько-українській війні не надасть жодних гарантій безпеки.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала