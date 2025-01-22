Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим встречу Зеленского с лидером Израиля, а также возможные рычаги давления на Россию. Кроме того, будем говорить о разоблаченных коррупционных схемах и бюджетных расходах Киева.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

Израиль начал масштабную военную операцию на Западном берегу реки Иордан;

Зеленский встретился с президентом Израиля;

Курт Волкер рассказал о нескольких рычагах для давления на Россию;

в Киеве за 1,47 млрд гривен заказали строительство дороги на Жуляны без финансирования;

заплатил 6 млн грн за необустроенный парк: подозревают чиновника "Киевзеленстроя";

мост на Труханов остров отремонтируют за 27 млн гривен;

СБУ заявила о разоблачении экс-чиновников "Киевтранспарксервис" на теневых схемах;

сколько Киев тратит на благоустройство и на обустройство укрытий;

остановка общественного транспорта во время тревоги: власти готовят новые правила.

Гости сегодняшнего эфира:

главный редактор "Лучшее радио", Израиль, Цви Зильбер;

советник главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан;

депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Лилия Пашина;

народный депутат, внефракционная, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;

военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко;

военнослужащий ВСУ Андрей Гнатуш.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с израильским коллегой — президентом Ицхаком Герцогом. Политики говорили о сотрудничестве между странами.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что работа с новой командой Дональда Трампа начнется в ближайшее время. По его словам, сейчас нет препятствий для этого.