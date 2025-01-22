Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо зустріч Зеленського з лідером Ізраїлю, а також можливі важелі тиску на Росію. Крім того, говоритимемо про викриті корупційні схеми та бюджетні витрати Києва.
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Про що ефір
В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:
- Ізраїль розпочав масштабну військову операцію на Західному березі річки Йордан;
- Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю;
- Курт Волкер розповів про декілька важелів для тиску на Росію;
- у Києві за 1,47 млрд гривень замовили будівництво дороги на Жуляни без фінансування;
- заплатив 6 млн грн за необлаштований парк: підозрюють посадовця "Київзеленбуду";
- міст на Труханів острів відремонтують за 27 млн гривень;
- СБУ заявила про викриття експосадовців "Київтранспарксервіс" на тіньових схемах.;
- скільки Київ витрачає на благоустрій та на облаштування укриттів;
- зупинка громадського транспорту під час тривоги: влада готує нові правила.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- головний редактор "Лучшее радио", Ізраїль, Цві Зільбер;
- радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан;
- депутат Київської міської ради, перша заступниця голови комітету з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Лілія Пашина;
- народна депутатка, позафракційна, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;
- військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко;
- військовослужбовець ЗСУ Андрій Гнатуш.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ізраїльським колегою — президентом Іцхаком Герцогом. Політики говорили про співпрацю між країнами.
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