Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо зустріч Зеленського з лідером Ізраїлю, а також можливі важелі тиску на Росію. Крім того, говоритимемо про викриті корупційні схеми та бюджетні витрати Києва.

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Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

Ізраїль розпочав масштабну військову операцію на Західному березі річки Йордан;

Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю;

Курт Волкер розповів про декілька важелів для тиску на Росію;

у Києві за 1,47 млрд гривень замовили будівництво дороги на Жуляни без фінансування;

заплатив 6 млн грн за необлаштований парк: підозрюють посадовця "Київзеленбуду";

міст на Труханів острів відремонтують за 27 млн гривень;

СБУ заявила про викриття експосадовців "Київтранспарксервіс" на тіньових схемах.;

скільки Київ витрачає на благоустрій та на облаштування укриттів;

зупинка громадського транспорту під час тривоги: влада готує нові правила.

Гості сьогоднішнього ефіру:

головний редактор "Лучшее радио", Ізраїль, Цві Зільбер;

радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан;

депутат Київської міської ради, перша заступниця голови комітету з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Лілія Пашина;

народна депутатка, позафракційна, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;

військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко;

військовослужбовець ЗСУ Андрій Гнатуш.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ізраїльським колегою — президентом Іцхаком Герцогом. Політики говорили про співпрацю між країнами.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що робота з новою командою Дональда Трампа розпочнеться найближчим часом. За його словами, зараз немає перешкод для цього.