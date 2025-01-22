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Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

22 січня 2025 р. 18:06

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18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

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13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

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18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

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13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

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13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо зустріч Зеленського з лідером Ізраїлю, а також можливі важелі тиску на Росію. Крім того, говоритимемо про викриті корупційні схеми та бюджетні витрати Києва.

Подивитись ефір Вечір.LIVE можна за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке: 

  • Ізраїль розпочав масштабну військову операцію на Західному березі річки Йордан;
  • Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю;
  • Курт Волкер розповів про декілька важелів для тиску на Росію;
  • у Києві за 1,47 млрд гривень замовили будівництво дороги на Жуляни без фінансування;
  • заплатив 6 млн грн за необлаштований парк: підозрюють посадовця "Київзеленбуду";
  • міст на Труханів острів відремонтують за 27 млн гривень;
  • СБУ заявила про викриття експосадовців "Київтранспарксервіс" на тіньових схемах.;
  • скільки Київ витрачає на благоустрій та на облаштування укриттів;
  • зупинка громадського транспорту під час тривоги: влада готує нові правила.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • головний редактор "Лучшее радио", Ізраїль, Цві Зільбер;
  • радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан;
  • депутат Київської міської ради, перша заступниця голови комітету з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Лілія Пашина;
  • народна депутатка, позафракційна, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;
  • військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко;
  • військовослужбовець ЗСУ Андрій Гнатуш.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ізраїльським колегою — президентом Іцхаком Герцогом. Політики говорили про співпрацю між країнами.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що робота з новою командою Дональда Трампа розпочнеться найближчим часом. За його словами, зараз немає перешкод для цього.

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18:30 Киян попередили про нестабільну погоду — прогноз на завтра

18:24 Єрмак прокоментував майбутню зустріч Зеленського і Трампа

18:22 ОМКФ-2025 — організатори назвали місце проведення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Понижуючі коефіцієнти та пенсії військових — що змінилося у січні

17:59 Реабілітація дітей та матерів в Одесі — які можливості

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