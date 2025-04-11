Трамп поставил Путину ультиматум о войне — эфир Вечір.LIVE

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп требует от Кремля прекращения огня в Украине до конца апреля. В противном случае он обещает ввести новый пакет санкций против России.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 11 апреля

Среди главных тем выпуска:

Трамп дал Путину время до конца апреля прекратить огонь в Украине, — Axios;

Уже в 2026 году для украинцев могут поднять налоги: в 2025-м — точно нет, — Гетманцев;

— Зеленский — готовим санкции против теневого флота РФ;

Россия требует снять санкции с "Аэрофлота" на переговорах с США;

У Путина в планах ворваться в Днепропетровскую область: он хочет еще один "козырь" на переговорах, — CNN.

Гости сегодняшнего эфира:

международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук ;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук И ван Ус ;

политтехнолог Олег Постернак ;

глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж ;

генерал-майор запаса Сергей Кривонос ; адвокат, юрист Ростислав Кравец ;

военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп. .

Напомним, что президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.

Также мы сообщали о том, что Дональд Трамп ранее заявил о прогрессе в отношении возможности прекратить войну в Украине. Он добавил, что надеется на скорое достижение договоренности.