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Трамп поставил Путину ультиматум о войне — эфир Вечір.LIVE

Трамп поставил Путину ультиматум о войне — эфир Вечір.LIVE

11 апреля 2025 г. 17:50

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп требует от Кремля прекращения огня в Украине до конца апреля. В противном случае он обещает ввести новый пакет санкций против России.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 11 апреля

Среди главных тем выпуска:

  • Трамп дал Путину время до конца апреля прекратить огонь в Украине, — Axios; 
  • Уже в 2026 году для украинцев могут поднять налоги: в 2025-м — точно нет, Гетманцев; 
  • Зеленский — готовим санкции против теневого флота РФ; 
  • Россия требует снять санкции с "Аэрофлота" на переговорах с США;
  • У Путина в планах ворваться в Днепропетровскую область: он хочет еще один "козырь" на переговорах, — CNN.

Гости сегодняшнего эфира:

  • международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук И ван Ус;
  • политтехнолог Олег Постернак ;
  • глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • генерал-майор запаса Сергей Кривонос; адвокат, юрист Ростислав Кравец ;
  • военныйобозреватель (Израиль) Давид Шарп..

Напомним, что президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.

Также мы сообщали о том, что Дональд Трамп ранее заявил о прогрессе в отношении возможности прекратить войну в Украине. Он добавил, что надеется на скорое достижение договоренности.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона