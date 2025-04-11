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Трамп поставив Путіну ультиматум щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Трамп поставив Путіну ультиматум щодо війни — ефір Вечір.LIVE

11 квітня 2025 р. 17:50

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагає від Кремля припинення вогню в Україні до кінця квітня. В іншому випадку він обіцяє запровадити новий пакет санкцій проти Росії.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE 11 квітня 

Серед головних тем випуску

  • Трамп дав Путіну час до кінця квітня припинити вогонь в Україні, — Axios;
  • Уже у 2026 році для українців можуть підняти податки: у 2025-му — точно ні, Гетманцев; 
  • Зеленський — готуємо санкції проти тіньового флоту РФ; 
  • Росія вимагає зняти санкції з "Аерофлоту" на перемовинах із США; 
  • У Путіна в планах увірватися до Дніпропетровської області: він хоче ще один "козир" на переговорах, — CNN.

 Гості сьогоднішнього ефіру: 

  • міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук І ван Ус
  • політтехнолог Олег Постернак
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж
  • генерал-майор запасу Сергій Кривонос; адвокат, юрист Ростислав Кравець
  • військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп. 

Нагадаємо, що президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.

Також ми повідомляли про те, що Дональд Трамп раніше заявив про прогрес стосовно можливості припинити війну в Україні. Він додав, що сподівається на швидке досягнення домовленості.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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