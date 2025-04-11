Трамп поставив Путіну ультиматум щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагає від Кремля припинення вогню в Україні до кінця квітня. В іншому випадку він обіцяє запровадити новий пакет санкцій проти Росії.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.
Ефір Вечір.LIVE 11 квітня
Серед головних тем випуску:
- Трамп дав Путіну час до кінця квітня припинити вогонь в Україні, — Axios;
- Уже у 2026 році для українців можуть підняти податки: у 2025-му — точно ні, — Гетманцев;
- Зеленський — готуємо санкції проти тіньового флоту РФ;
- Росія вимагає зняти санкції з "Аерофлоту" на перемовинах із США;
- У Путіна в планах увірватися до Дніпропетровської області: він хоче ще один "козир" на переговорах, — CNN.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
- головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук І ван Ус;
- політтехнолог Олег Постернак ;
- голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж;
- генерал-майор запасу Сергій Кривонос; адвокат, юрист Ростислав Кравець ;
- військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп.
Нагадаємо, що президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.
Також ми повідомляли про те, що Дональд Трамп раніше заявив про прогрес стосовно можливості припинити війну в Україні. Він додав, що сподівається на швидке досягнення домовленості.