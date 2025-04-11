Трамп поставив Путіну ультиматум щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагає від Кремля припинення вогню в Україні до кінця квітня. В іншому випадку він обіцяє запровадити новий пакет санкцій проти Росії.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE 11 квітня

Серед головних тем випуску:

Трамп дав Путіну час до кінця квітня припинити вогонь в Україні, — Axios;

Уже у 2026 році для українців можуть підняти податки: у 2025-му — точно ні, — Гетманцев;

— Зеленський — готуємо санкції проти тіньового флоту РФ;

Росія вимагає зняти санкції з "Аерофлоту" на перемовинах із США;

У Путіна в планах увірватися до Дніпропетровської області: він хоче ще один "козир" на переговорах, — CNN.

Гості сьогоднішнього ефіру:

міжн ародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук ;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук І ван Ус ;

політтехнолог Олег Постернак ;

голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж ;

генерал-майор запасу Сергій Кривонос ; адвокат, юрист Ростислав Кравець ;

військов ий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп .

Нагадаємо, що президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.

Також ми повідомляли про те, що Дональд Трамп раніше заявив про прогрес стосовно можливості припинити війну в Україні. Він додав, що сподівається на швидке досягнення домовленості.