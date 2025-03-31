Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп готовится к визиту в Саудовскую Аравию, а также убежден, что Владимир Путин не будет отказываться от мирного соглашения, хотя, по мнению некоторых СМИ, перемирие нанесет непоправимый ущерб российской экономике. Тем временем Россия не прекращает обстрелы по Украине.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 31 марта

США хотят ввести новые санкции против России. Ряд СМИ указал на признаки, свидетельствующие о намерениях Владимира Путина начать войну против НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте уже отреагировал на эти сообщения. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из соглашения об ископаемых.

Гости сегодняшнего эфира:

Сергей Позняк, председатель Ассоциации предпринимателей-ветеранов, младший лейтенант НГУ;

Екатерина Украинцева, депутат Бучанского городского совета, волонтер;

Алексей Мовчан, народный депутат Украины, "Слуга народа";

Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Иван Заец, народный депутат Украины, 1-4 и 6-го созывов;

Анатолий Храпчинский, заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, офицер воздушных сил в резерве.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно заявил, что, по его мнению, между Украиной и Россией уже действует "энергетическое перемирие".

В Генштабе ВСУ также отреагировали на обвинения России относительно того, что Украина якобы не выполняет условия "энергетического перемирия".

Кроме того, стало известно, что США и Россия начали переговоры о сотрудничестве по добыче полезных ископаемых и другие проекты.