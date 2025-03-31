Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE arrow
Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

31 березня 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Text

Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Text

Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
Text

У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
Text

У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Text

Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Text

Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
Text

У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
Text

У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп готується до візиту у Саудівську Аравію, а також переконаний, що Володимир Путін не буде відмовлятися від мирної угоди, хоча на думку деяких ЗМІ перемир'я завдасть непоправної шкоди для російської економіки. Тим часом Росія не припиняє обстріли по Україні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 31 березня

США хочуть запровадити нові санкції проти Росії. А низка ЗМІ вказала на ознаки, які свідчать про наміри Володимира Путіна воювати проти НАТО на що відреагував генсек Альянсу Марк Рютте. Крім того, Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди про копалини. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців-ветеранів, молодший лейтенант НГУ;
  • Катерина Українцева, депутатка Бучанської міської ради, волонтерка;
  • Олексій Мовчан, народний депутат України, "Слуга народу";
  • Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;
  • Іван Заєць, народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань;
  • Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил у резерві.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно заявив, що, на його думку, між Україною та Росією вже діє "енергетичне перемир'я"

У Генштабі ЗСУ також відреагували на звинувачення Росії щодо того, що Україна нібито не виконує умови "енергетичного перемир'я".

Крім того, стало відомо, що США та Росія почали переговори про співпрацю з видобутку корисних копалин та інші проєкти.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:56 Підсумки успіхів ЗСУ в березні — Сирський провів нараду

13:52 Чиновника Київзеленбуду судитимуть за незавершений ремонт скверу

13:44 Модернізація зрошувальних систем на Одещині — що планується

13:30 У Литві військові США з потонулої бронемашини загинули, — ЗМІ

13:27 Дешево і потужно — два найкращих дешевих смартфони у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:26 Керівник Bucha Help розповів про жахи окупації Бучі

13:15 Фіндопомога від ООН — хто оперативно отримає 10,8 тис. гривень

13:09 Виїжджати краще скоріш — затори біля КПП на Одещині

13:07 Марін Ле Пен визнали винною у розтраті грошей Європарламенту

Text

13:00 Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

13:56 Підсумки успіхів ЗСУ в березні — Сирський провів нараду

13:52 Чиновника Київзеленбуду судитимуть за незавершений ремонт скверу

13:44 Модернізація зрошувальних систем на Одещині — що планується

13:30 У Литві військові США з потонулої бронемашини загинули, — ЗМІ

13:27 Дешево і потужно — два найкращих дешевих смартфони у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:26 Керівник Bucha Help розповів про жахи окупації Бучі

13:15 Фіндопомога від ООН — хто оперативно отримає 10,8 тис. гривень

13:09 Виїжджати краще скоріш — затори біля КПП на Одещині

13:07 Марін Ле Пен визнали винною у розтраті грошей Європарламенту

12:50 Посадовець Київводфонду розтратив шалену суму з бюджету — деталі

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

17:48 Конфіденційність Signal — хто і для чого створив додаток

Text

13:00 Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Text

12:30 Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Text

08:00 Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
Text

21:31 У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

20:32 Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:40 Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір