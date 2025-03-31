Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп готується до візиту у Саудівську Аравію, а також переконаний, що Володимир Путін не буде відмовлятися від мирної угоди, хоча на думку деяких ЗМІ перемир'я завдасть непоправної шкоди для російської економіки. Тим часом Росія не припиняє обстріли по Україні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 31 березня

США хочуть запровадити нові санкції проти Росії. А низка ЗМІ вказала на ознаки, які свідчать про наміри Володимира Путіна воювати проти НАТО на що відреагував генсек Альянсу Марк Рютте. Крім того, Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди про копалини.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців-ветеранів, молодший лейтенант НГУ;

Катерина Українцева, депутатка Бучанської міської ради, волонтерка;

Олексій Мовчан, народний депутат України, "Слуга народу";

Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;

Іван Заєць, народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань;

Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил у резерві.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно заявив, що, на його думку, між Україною та Росією вже діє "енергетичне перемир'я".

У Генштабі ЗСУ також відреагували на звинувачення Росії щодо того, що Україна нібито не виконує умови "енергетичного перемир'я".

Крім того, стало відомо, що США та Росія почали переговори про співпрацю з видобутку корисних копалин та інші проєкти.