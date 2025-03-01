Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

В пятницу, 28 февраля, между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась встреча в Белом доме. Сейчас американский лидер покидает Вашингтон и отправляется в свой дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Трамп отправляется домой

Известно, что после встречи президент Трамп отправился в свой дом во Флориде.

Напомним, что во время встречи в Белом доме, между Трампом и Зеленским возник спор по поводу войны в Украине, которую начала Россия. В частности, у сторон разное видение на ситуацию. Трамп настаивает на том, что должно быть подписано мирное соглашение, и только потом можно говорить о гарантиях безопасности. Подробнее о споре — читайте в материале Новости.LIVE.

Также мы писали, что после этой встречи Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что украинский президент якобы "не готов к миру".