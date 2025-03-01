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Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

1 марта 2025 г. 0:50

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1 марта 2025
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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

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00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

28 февраля 2025
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18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

Text

17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

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11:54 Цимбалюк объяснил, почему запрет на выезд для артистов — не выход

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08:00 Зеленский встретится с Трампом в США — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2025
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В пятницу, 28 февраля, между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась встреча в Белом доме. Сейчас американский лидер покидает Вашингтон и отправляется в свой дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Трамп отправляется домой

Известно, что после встречи президент Трамп отправился в свой дом во Флориде.

Напомним, что во время встречи в Белом доме, между Трампом и Зеленским возник спор по поводу войны в Украине, которую начала Россия. В частности, у сторон разное видение на ситуацию. Трамп настаивает на том, что должно быть подписано мирное соглашение, и только потом можно говорить о гарантиях безопасности. Подробнее о споре — читайте в материале Новости.LIVE.

Также мы писали, что после этой встречи Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что украинский президент якобы "не готов к миру".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
Text

17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

28 февраля 2025
Text

18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

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17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

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11:54 Цимбалюк объяснил, почему запрет на выезд для артистов — не выход

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08:00 Зеленский встретится с Трампом в США — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2025
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22:55 Пресс-конференция Трампа и Стармера — прямой эфир