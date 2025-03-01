Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

У п'ятницю, 28 лютого, між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським відбулася зустріч у Білому домі. Наразі американський лідер покидає Вашингтон та вирушає до свого будинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Трамп вирушає додому

Відомо, що після зустрічі президент Трамп вирушив до свого будинку у Флориді.

Нагадаємо, що під час зустрічі у Білому домі, між Трампом і Зеленським виникла суперечка з приводу війни у Україні, яку розпочала Росія. Зокрема, у сторін різне бачення на ситуацію. Трамп наполягає на тому, що має бути підписана мирна угода, і лише потім можна говорити про гарантії безпеки. Детальніше про суперечку - читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що після цієї зустрічі Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що український президент нібито "не готовий до миру".