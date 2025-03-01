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Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

01 березня 2025 р. 00:50

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00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
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18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
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22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

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17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

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У п'ятницю, 28 лютого, між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським відбулася зустріч у Білому домі. Наразі американський лідер покидає Вашингтон та вирушає до свого будинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Трамп вирушає додому

Відомо, що після зустрічі президент Трамп вирушив до свого будинку у Флориді.

Нагадаємо, що під час зустрічі у Білому домі, між Трампом і Зеленським виникла суперечка з приводу війни у Україні, яку розпочала Росія. Зокрема, у сторін різне бачення на ситуацію. Трамп наполягає на тому, що має бути підписана мирна угода, і лише потім можна говорити про гарантії безпеки. Детальніше про суперечку - читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що після цієї зустрічі Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що український президент нібито "не готовий до миру".

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00:07 Кіберфахівцям США наказали припинити операції проти РФ, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

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