Трамп поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет капитулировать перед Россией, выводя войска и сдавая территории. Кроме того, США готовят санкции против России.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 20 мая
Украина может вскоре обменяться с Россией пленными в формате 1000 на 1000. Тем временем ВСУ продвинулись в Курской области, у Боровой и Торецка, а российские военные начали и усилили свои наступательные действия на всех направлениях фронта.
Что касается санкций, то стало известно, что ЕС, вероятно, предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть. А вот Россия активно готовится к войне с НАТО, которая может начаться в ближайшие пять лет после завершения войны в Украине.
Приглашенные гости:
- Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;
- Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;
- Игорь Рейтерович, политолог;
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;
- Сергей Корсунский, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции (2008-2016 гг.) и в Японии (2020-2025 гг.);
- Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Виталий Кулик, футуролог;
- Артем Бронжуков, политолог, эксперт по международным отношениям;
- Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.
Напомним, Владимир Зеленский подытожил результаты разговоров с лидерами стран ЕС и президентом США Дональдом Трампом.
В свою очередь Дональд Трамп переговорил с лидерами стран ЕС после разговора с Владимиром Путиным.