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Трамп поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2025 г. 8:00

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Президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет капитулировать перед Россией, выводя войска и сдавая территории. Кроме того, США готовят санкции против России.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 20 мая

Украина может вскоре обменяться с Россией пленными в формате 1000 на 1000. Тем временем ВСУ продвинулись в Курской области, у Боровой и Торецка, а российские военные начали и усилили свои наступательные действия на всех направлениях фронта.

Что касается санкций, то стало известно, что ЕС, вероятно, предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть. А вот Россия активно готовится к войне с НАТО, которая может начаться в ближайшие пять лет после завершения войны в Украине.

Приглашенные гости:

  • Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;
  • Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;
  • Игорь Рейтерович, политолог;
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;
  • Сергей Корсунский, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции (2008-2016 гг.) и в Японии (2020-2025 гг.);
  • Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Виталий Кулик, футуролог;
  • Артем Бронжуков, политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Напомним, Владимир Зеленский подытожил результаты разговоров с лидерами стран ЕС и президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь Дональд Трамп переговорил с лидерами стран ЕС после разговора с Владимиром Путиным.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона