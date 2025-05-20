Трамп поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет капитулировать перед Россией, выводя войска и сдавая территории. Кроме того, США готовят санкции против России.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 20 мая

Украина может вскоре обменяться с Россией пленными в формате 1000 на 1000. Тем временем ВСУ продвинулись в Курской области, у Боровой и Торецка, а российские военные начали и усилили свои наступательные действия на всех направлениях фронта.

Что касается санкций, то стало известно, что ЕС, вероятно, предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть. А вот Россия активно готовится к войне с НАТО, которая может начаться в ближайшие пять лет после завершения войны в Украине.

Приглашенные гости:

Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;

Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;

Игорь Рейтерович, политолог;

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;

Сергей Корсунский, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции (2008-2016 гг.) и в Японии (2020-2025 гг.);

Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Виталий Кулик, футуролог;

Артем Бронжуков, политолог, эксперт по международным отношениям;

Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Напомним, Владимир Зеленский подытожил результаты разговоров с лидерами стран ЕС и президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь Дональд Трамп переговорил с лидерами стран ЕС после разговора с Владимиром Путиным.