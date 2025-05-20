Трамп поговорив з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп провів переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Тим часом Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде капітулювати перед Росією, виводячи війська та здаючи території. Крім того, США готують санкції проти Росії.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 20 травня

Україна може невдовзі обмінятися з Росією полоненими у форматі 1000 на 1000. Тим часом ЗСУ просунулися в Курській області, біля Борової та Торецька, а російські військові розпочали і посилили свої наступальні дії на всіх напрямках фронту.

Щодо санкцій, то стало відомо, що ЄС, ймовірно, запропонує G7 ще більше знизити граничну ціну на російську нафту. А от Росія активно готується до війни з НАТО, яка може розпочатися в найближчі п'ять років після завершення війни в Україні.

Запрошені гості:

Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;

Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Ігор Рейтерович, політолог;

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;

Сергій Корсунський, Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині (2008-2016 рр.) та в Японії (2020-2025 рр.);

Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Віталій Кулик, футуролог;

Артем Бронжуков, політолог, експерт з міжнародних відносин;

Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підсумував результати розмов з лідерами країн ЄС та президентом США Дональдом Трампом.

Своєю чергою Дональд Трамп переговорив з лідерами країн ЄС після розмови з Володимиром Путіним.