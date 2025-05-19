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Трамп поговорит с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Трамп поговорит с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

19 мая 2025 г. 8:00

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Гостями эфира Ранок.LIVE стали председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых, политолог Валерий Гончарук, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский и доктор социологических наук Александр Шульга. В частности, они обсудят будущий разговор лидера США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что эта неделя станет ключевой в переговорах, касающихся Украины.

Напомним, 19 мая Трамп проведет телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

А 18 мая Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Он направил лидеру Штатов особое письмо.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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