Трамп поговорить з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих, політолог Валерій Гончарук, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський та доктор соціологічних наук Олександр Шульга. Зокрема, вони обговорять майбутню розмову лідера США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що цей тиждень стане ключовим у переговорах, що стосуються України.

Нагадаємо, 19 травня Трамп проведе телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

А 18 травня Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо. Він надіслав лідеру Штатів особливий лист.