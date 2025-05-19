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Трамп поговорить з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

Трамп поговорить з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2025 р. 08:00

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих, політолог Валерій Гончарук, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський та доктор соціологічних наук Олександр Шульга. Зокрема, вони обговорять майбутню розмову лідера США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що цей тиждень стане ключовим у переговорах, що стосуються України.

Нагадаємо, 19 травня Трамп проведе телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

А 18 травня Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо. Він надіслав лідеру Штатів особливий лист.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона