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Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

5 марта 2025 г. 3:42

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08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

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08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42 Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

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18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Президент США Дональд Трамп начал свое первое выступление перед обеими палатами Конгресса во время второго президентского срока. Он выступает с речью "Восстановление американской мечты", которая содержит ряд тезисов.

Выступление Трампа можно посмотреть на ютуб-канале Новини.LIVE по ссылке.

Что должен сказать Трамп

Накануне официальные лица администрации Трампа сообщили Fox News, что речь президента США будет включать четыре основных раздела, а именно:

  • достижения второго срока Трампа внутри страны и за рубежом;
  • меры по экономике;
  • возобновление усилий президента для принятия Конгрессом дополнительного финансирования для безопасности границ;
  • планы президента Соединенных Штатов по миру во всем мире.

В частности, последний пункт будет предусматривать планы Трампа по прекращению войны в Украине и обеспечения освобождения всех заложников из Газы.

Напомним, что во вторник 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. В частности, это произошло через несколько дней после того, как между украинским и американским лидерами возник спор в Белом доме.

Позже CNN проинформировало, что согласно официальным данным, помощь приостановлена до того момента, пока президент Украины Владимир Зеленский не возьмет обязательство начать мирные переговоры. Однако вчера он заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:19 США прекратили обмен разведданными с Украиной — в ЦРУ подтвердили

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
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18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа