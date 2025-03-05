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Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

05 березня 2025 р. 03:42

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03:42Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

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13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

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03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Text

12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

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13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп почав свій перший виступ перед обома палатами Конгресу під час другого президентського терміну. Він виступає з промовою "Відновлення американської мрії", яка містить низку тез.

Виступ Трампа можна подивитися на ютуб-каналі Новини.LIVE за посиланням.

Що має сказати Трамп

Напередодні офіційні особи адміністрації Трампа повідомили Fox News, що промова президента США буде включати чотири основні розділи, а саме:

  • досягнення другого терміну Трампа всередині країни та за кордоном;
  • заходи щодо економіки;
  • відновлення зусиль президента для ухвалення Конгресом додаткового фінансування для безпеки кордонів;
  • плани президента Сполучених Штатів щодо миру в усьому світі.

Зокрема, останній пункт передбачатиме плани Трампа щодо припинення війни в Україні та забезпечення звільнення всіх заручників з Гази.

Нагадаємо, що у вівторок 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Зокрема, це відбулося через декілька днів після того, як між українським та американським лідерами виникла суперечка в Білому домі.

Пізніше CNN поінформувало, що згідно з офіційними даними, допомога призупинена до того моменту, поки президент України Володимир Зеленський не візьме зобов'язання почати мирні переговори. Проте вчора він заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів.

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04:30 У Криму радять, як уникнути російської мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:57 Орендна плата за землю дитині — кому і як її виплачувати

03:26 В "Азові" потрібні дизайнери — які умови роботи

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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