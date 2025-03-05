Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

Президент США Дональд Трамп почав свій перший виступ перед обома палатами Конгресу під час другого президентського терміну. Він виступає з промовою "Відновлення американської мрії", яка містить низку тез.

Виступ Трампа можна подивитися на ютуб-каналі Новини.LIVE за посиланням.

Що має сказати Трамп

Напередодні офіційні особи адміністрації Трампа повідомили Fox News, що промова президента США буде включати чотири основні розділи, а саме:

досягнення другого терміну Трампа всередині країни та за кордоном;

заходи щодо економіки;

відновлення зусиль президента для ухвалення Конгресом додаткового фінансування для безпеки кордонів;

плани президента Сполучених Штатів щодо миру в усьому світі.

Зокрема, останній пункт передбачатиме плани Трампа щодо припинення війни в Україні та забезпечення звільнення всіх заручників з Гази.

Нагадаємо, що у вівторок 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Зокрема, це відбулося через декілька днів після того, як між українським та американським лідерами виникла суперечка в Білому домі.

Пізніше CNN поінформувало, що згідно з офіційними даними, допомога призупинена до того моменту, поки президент України Володимир Зеленський не візьме зобов'язання почати мирні переговори. Проте вчора він заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів.