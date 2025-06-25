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Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским — эфир День.LIVE

Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским — эфир День.LIVE

25 июня 2025 г. 13:29

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13:24 НАТО готовит мощное заявление по Украине — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE кандидат политических наук Андрей Ковалев, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко, доктор экономических наук Василий Фурман, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. В частности, они обсудят встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют видео Трампа о бомбардировке Ирана под песню Bomb Iran.

Среди других тем:

  • Стармер объявил о новом пакете помощи для Украины, — The Guardian;
  • Великобритания использует российские активы для укрепления ПВО Украины, — Politico;
  • Макрон осудил российскую атаку на Днепр и удары по другим городам.

Напомним, Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО. Они обсудят все важные для него вопросы.

Кроме того, украинский лидер впервые с начала полномасштабного вторжения появился в классическом костюме.

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14:30 Выплата премий на госслужбе по-новому — что изменилось

14:22 Почему не стоит сканировать все случайные QR-коды подряд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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