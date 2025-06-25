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Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським — ефір День.LIVE

25 червня 2025 р. 13:29

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Гостями ефіру День.LIVE кандидат політичних наук Андрій Ковальов, голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко, доктор економічних наук Василь Фурман, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Зокрема, вони обговорять зустріч українського лідера Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості прокоментують відео Трампа про бомбардування Ірану під пісню Bomb Iran.

Серед інших тем:

  • Стармер оголосив про новий пакет допомоги для України, — The Guardian;
  • Велика Британія використовує російські активи для зміцнення ППО України, — Politico;
  • Макрон засудив російську атаку на Дніпро та удари по інших містах.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що має намір зустрітися із Зеленським на полях саміту НАТО. Вони обговорять усі важливі для нього питання.

Крім того, український лідер вперше з початку повномасштабного вторгнення зʼявився в класичному костюмі.

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13:49 Зеленський зустрівся з прем’єркою Данії — є важливі рішення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:45 В Україні затримали американця, який переховувався понад 30 років

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