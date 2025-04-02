Трамп подписывает закон о новых пошлинах — прямой эфир

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, планирует объявить о введении новых пошлин. Они будут направлены на уменьшение торгового дефицита и защиту американских производителей.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Новые пошлины США

Новые пошлины направлены на поддержку американского производства и "наказание" стран, которые, по словам Трампа, в течение многих лет якобы применяли "несправедливые торговые практики" в отношении США.

Среди новых пошлин предполагается 25% налог на импортируемые автомобили и автозапчасти — новый закон вступит в силу в полночь.

Как пишет Assotiated Press, критики предостерегают, что это приведет к повышению цен для американских потребителей и вызовет экономический спад. В то же время международные партнеры готовятся к возможным контрмерам, что может обострить торговое напряжение и повлиять на глобальную экономику.

Ранее Трамп заявил, что новый тарифный план США будет касаться всех стран.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европе "есть чем ответить" Трампу на повышение тарифов.