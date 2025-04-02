Трамп підписує закон про нові мита — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп у середу, 2 квітня, планує оголосити про введення нових мит. Вони будуть спрямовані на зменшення торгового дефіциту і захист американських виробників.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Нові мита США

Нові мита спрямовані на підтримку американського виробництва та "покарання" країн, які, за словами Трампа, протягом багатьох років нібито застосовували "несправедливі торговельні практики" щодо США. ​

Серед нових мит передбачається 25% податок на імпортовані автомобілі та автозапчастини — новий закон набуде чинності опівночі.

Як пише Assotiated Press, критики застерігають, що це призведе до підвищення цін для американських споживачів та спричинить економічний спад. Водночас міжнародні партнери готуються до можливих контрзаходів, що може загострити торгівельну напругу та вплинути на глобальну економіку.

Раніше Трамп заявив, що новий тарифний план США стосуватиметься всіх країн.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа "має чим відповісти" Трампу на підвищення тарифів.