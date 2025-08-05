Трамп подписывает указы в прямом эфире — что скажет об Украине

Президент США Дональд Трамп подписывает правительственные указы во вторник, 5 августа. Ожидается, что политик сделает ряд заявлений об Украине.

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Выступление Трампа 5 августа

Американский президент в столице США — Вашингтоне подписывает ряд важных документов онлайн. Также есть вероятность услышать важные заявления относительно войны, которую Россия развязала против Украины.

Напомним, что Трамп назвал условие, при котором российский диктатор Владимир Путин остановит войну. Президент подчеркнул, что у главы Кремля не останется выбора. Также политик пригрозил Индии мощными санкциями, если она не прекратит покупать нефть в России.

Добавим, что Трамп имел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленский. Последний оценил его как "продуктивный".