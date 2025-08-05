Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Президент США Дональд Трамп підписує урядові укази в вівторок, 5 серпня. Очікується, що політик зробить низку заяв про Україну.

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Виступ Трампа 5 серпня

Американський президент у столиці США — Вашингтоні підписує низку важливих документів онлайн. Також є ймовірність почути важливі заяви щодо війни, яку Росія розв'язала проти України.

Нагадаємо, що Трамп назвав умову, за якої російський диктатор Володимир Путін зупинить війну. Президент наголосив, що в очільника Кремля не залишиться вибору. Також політик пригрозив Індії потужними санкціями, якщо вона не припинить купувати нафту в Росії.

Додамо, що Трамп мав розмову з Президентом України Володимиром Зеленський. Останній оцінив її як "продуктивну".