Трамп ввел санкции против покупателя нефти РФ — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали израильский журналист Сергей Ауслендер, военный Максим Несмиянов, глава Оболонской РГА в Киеве Кирилл Фесик, глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, депутат Киевского городского совета Леонид Емец, нардеп Алексей Кучеренко и депутат Киевгорсовета Алла Шлапак.

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Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

Трамп ввел 25% пошлины против Индии — главного покупателя российской нефти;

Польша готовит очередной кредит Украине на вооружение — известны основные направления сотрудничества;

В Китае заявили о "критическом этапе" на пути к завершению войны.

Напомним, 6 августа Трамп подписал указ о дополнительных пошлинах в 25% на товары из Индии. В целом их повысили до 50%.

Ранее Трамп не исключил, но и не подтвердил вероятность введения 100% пошлин для государств, которые и в дальнейшем покупают энергоресурсы у России.