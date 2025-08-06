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Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

06 серпня 2025 р. 18:02

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18:02 Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

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5 серпня 2025
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23:08 Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, військовий Максим Несміянов, очільник Оболонської РДА у Києві Кирило Фесик, глава Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, депутат Київської міської ради Леонід Ємець, нардеп Олексій Кучеренко та депутатка Київміськради Алла Шлапак.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Трамп запровадив 25% мита проти Індії — головного покупця російської нафти;
  • Польща готує черговий кредит Україні на озброєння — відомі основні напрямки співпраці;
  • В Китаї заявили про "критичний етап" на шляху до завершення війни.

Нагадаємо, 6 серпня Трамп підписав указ про додаткові мита у 25% на товари з Індії. Загалом їх підвищили до 50%.

Раніше Трамп не виключив, але й не підтвердив ймовірність запровадження 100% мит для держав, що й надалі купують енергоресурси в Росії.

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20:16 Трамп розкрив деталі переговорів Віткоффа та Путіна

20:08 Право власності на нерухомість — яка помилка коштуватиме житла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:05 Законно виїхав за кордон, але не повернувся — що загрожує

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