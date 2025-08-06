Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, військовий Максим Несміянов, очільник Оболонської РДА у Києві Кирило Фесик, глава Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, депутат Київської міської ради Леонід Ємець, нардеп Олексій Кучеренко та депутатка Київміськради Алла Шлапак.

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Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

Трамп запровадив 25% мита проти Індії — головного покупця російської нафти;

Польща готує черговий кредит Україні на озброєння — відомі основні напрямки співпраці;

В Китаї заявили про "критичний етап" на шляху до завершення війни.

Нагадаємо, 6 серпня Трамп підписав указ про додаткові мита у 25% на товари з Індії. Загалом їх підвищили до 50%.

Раніше Трамп не виключив, але й не підтвердив ймовірність запровадження 100% мит для держав, що й надалі купують енергоресурси в Росії.