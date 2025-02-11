Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем скоро между Киевом и Москвой будет заключено мирное соглашение. В то же время Украина согласилась передать США редкие ресурсы.

Об этом и не только поговорят гости студии День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

миллион гривен бонусов, бесплатное обучение в ВУЗах, льготная ипотека, — Зеленский;

ТЦК — это не враги. Люди начинают с ними драться, а ТЦК защищаются, — военнослужащий ВСУ Матяш;

в ЕС рекомендуют Украине смягчить военное положение;

Залужный в качестве президента мог бы стать более удобным переговорщиком для Трампа и Путина, — СNN;

Трамп приостановил разработку плана мира;

Украина согласилась передать США редкоземельные минералы на 500 млрд долларов, — Трамп;

если Зеленский хочет показать, что он заслуживает дальнейшей поддержки Запада, ему надо снизить мобилизационный возраст, — Bloomberg.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Якубин — кандидат политических наук;

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник;

Олег Саакян — политолог;

Павел Жовниренко — председатель правления Центра стратегических исследований;

Андрей Рева — министр социальной политики Украины (2016-2019 гг.).

Напомним, Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкие ресурсы. Он уверен, что таким образом он "защитит деньги Америки", которые были потрачены на помощь Киеву.

Кроме того, президент США анонсировал мирное соглашение между Украиной и Россией. По его словам, за последнюю неделю США добились "огромного прогресса" в переговорах.