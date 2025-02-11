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Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

11 февраля 2025 г. 13:00

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21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

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10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

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21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

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17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

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21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

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10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

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21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

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17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем скоро между Киевом и Москвой будет заключено мирное соглашение. В то же время Украина согласилась передать США редкие ресурсы.

Об этом и не только поговорят гости студии День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • миллион гривен бонусов, бесплатное обучение в ВУЗах, льготная ипотека, — Зеленский;
  • ТЦК — это не враги. Люди начинают с ними драться, а ТЦК защищаются, — военнослужащий ВСУ Матяш;
  • в ЕС рекомендуют Украине смягчить военное положение;
  • Залужный в качестве президента мог бы стать более удобным переговорщиком для Трампа и Путина, — СNN;
  • Трамп приостановил разработку плана мира;
  • Украина согласилась передать США редкоземельные минералы на 500 млрд долларов, — Трамп;
  • если Зеленский хочет показать, что он заслуживает дальнейшей поддержки Запада, ему надо снизить мобилизационный возраст, — Bloomberg.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Якубин — кандидат политических наук;
  • Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник;
  • Олег Саакян — политолог;
  • Павел Жовниренко — председатель правления Центра стратегических исследований;
  • Андрей Рева — министр социальной политики Украины (2016-2019 гг.).

Напомним, Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкие ресурсы. Он уверен, что таким образом он "защитит деньги Америки", которые были потрачены на помощь Киеву.

Кроме того, президент США анонсировал мирное соглашение между Украиной и Россией. По его словам, за последнюю неделю США добились "огромного прогресса" в переговорах.

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22:15 Стоит ли покупать дом на колесах в Украине в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:57 Суд оштрафовал военного из Одессы за каннабис — подробности дела

21:42 Украинцы могут сделать КТ и МРТ бесплатно — где и как

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

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