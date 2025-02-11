Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що зовсім скоро між Києвом та Москвою буде укладено мирну угоду. Водночас Україна погодилася передати США рідкісні ресурси.

Про це та не тільки поговорять гості студії День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

мільйон гривень бонусів, безкоштовне навчання у ВНЗ, пільгова іпотека, — Зеленський;

ТЦК — це не вороги. Люди починають з ними битися, а ТЦК захищаються, — військовослужбовець ЗСУ Матяш;

у ЄС рекомендують Україні пом'якшити воєнний стан;

Залужний як президента міг би стати зручнішим переговорником для Трампа та Путіна, — СNN;

Трамп призупинив розробку плану миру;

Україна погодилася передати США рідкісноземельні мінерали на 500 млрд доларів, — Трамп;

якщо Зеленський хоче показати, що він заслуговує на подальшу підтримку Заходу, йому треба знизити мобілізаційний вік, — Bloomberg.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;

Олег Саакян — політолог;

Павло Жовніренко — голова правління Центру стратегічних досліджень;

Андрій Рева — міністр соціальної політики України (2016-2019 рр.).

Нагадаємо, Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісні ресурси. Він впевнений, що таким чином він "захистить гроші Америки", які були витрачені на допомогу Києву.

Крім того, президент США анонсував мирну угоду між Україною та Росією. За його словами, за останній тиждень США домоглися "величезного прогресу" в переговорах.