Україна
Трамп объявил новый ультиматум для Путина — прямой эфир
Трамп объявил новый ультиматум для Путина — прямой эфир

Трамп объявил новый ультиматум для Путина — прямой эфир

2 сентября 2025 г. 21:54

Президент США Дональд Трамп объявил новый ультиматум для российского диктатора Владимира Путина. Американский лидер разочарован действиями РФ по отношению к Украине.

Посмотреть прямой эфир встречи можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Трамп выступил с новым заявлением

Президент США вышел на встречу с прессой в Белом доме. Во время своего выступления Трамп заявил о переезде штаб-квартиры Космического командования США из Колорадо в Алабаму, как и планировал сделать еще во время своей первой каденции.

Кроме того, американский лидер отметил, что Канада стремится присоединиться к объявленному им ранее масштабному и дорогостоящему проекту системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Также от главы Белого дома ожидают новый, более мощный, ультиматум для Путина относительно конкретных действий для прекращения войны в Украине.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о том, что разочарован Путиным и усилением атак РФ по Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский также отреагировал на увеличение российских атак и анонсировал новый ответ оккупантам.

