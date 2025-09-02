Трамп объявил новый ультиматум для Путина — прямой эфир

Президент США Дональд Трамп объявил новый ультиматум для российского диктатора Владимира Путина. Американский лидер разочарован действиями РФ по отношению к Украине.

Трамп выступил с новым заявлением

Президент США вышел на встречу с прессой в Белом доме. Во время своего выступления Трамп заявил о переезде штаб-квартиры Космического командования США из Колорадо в Алабаму, как и планировал сделать еще во время своей первой каденции.

Кроме того, американский лидер отметил, что Канада стремится присоединиться к объявленному им ранее масштабному и дорогостоящему проекту системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Также от главы Белого дома ожидают новый, более мощный, ультиматум для Путина относительно конкретных действий для прекращения войны в Украине.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о том, что разочарован Путиным и усилением атак РФ по Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский также отреагировал на увеличение российских атак и анонсировал новый ответ оккупантам.